América tem reforços para duelo em Santa Catarina

(foto: João Zebral/América )

O América ganhará os reforços do meia Geovane e do atacante Marcelo Toscano para a partida desta quinta-feira (17/12) contra o Figueirense, em Florianópolis. Os dois atletas cumpriram suspensão por causa do terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, no sábado, no Independência. Porém, o técnico Lisca terá um desfalque por suspensão, o volante Flávio, amarelado diante dos paranaenses. Sabino é o substituto mais provável no duelo pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da tendência dos retornos de Geovane e Toscano, Calyson está respaldado por sua boa atuação contra o Paraná e pode manter a titularidade no Orlando Scarpelli. Além de Flávio, o Coelho terá cinco desfalques. O lateral-direito Diego Ferreira e o volante Zé Ricardo se recuperam de lesão muscular na coxa esquerda. O meia Guilherme faz tratamento de contusão no ombro direito. Já o volante Juninho e o meia Alê cumprem isolamento social devido à COVID-19.





O alviverde é o vice-líder da Segunda Divisão, com 53 pontos – quatro a menos que a líder, Chapecoense, que enfrenta o Náutico hoje na Arena Condá. Por sua vez, o Figueirense ocupa a 16ª posição da tabela, com 31 pontos, e está a dois de distância do Paraná, primeiro clube da zona de rebaixamento.





No treino de ontem, Lisca se reuniu com o grupo e passou orientações específicas sobre o adversário. Em seguida, o treinador comandou um coletivo tático, em espaço reduzido do campo, com objetivo de aprimorar a construção de jogadas ofensivas e a recomposição sem a bola. Por fim, houve um trabalho de aperfeiçoamento das finalizações. Alguns atletas também treinaram as cobranças de bola parada.