Vice-líder da Série B, América tem índice superior ao do ano de título

América vem de três vitórias consecutivas na Série B (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press) desempenho até a 28ª rodada. Há dois anos, o time era segundo, com 51 pontos, três a menos que o Internacional. Em 2020, o Coelho também é vice-líder, com 53, a quatro da primeira colocada Chapecoense. Cada vez mais próximo do retorno à primeira divisão, o América tem campanha superior à do título da Série B de 2017 levando em consideração oaté a 28ª rodada. Há dois anos, o time era segundo, com 51 pontos, três a menos que o Internacional. Em 2020, o Coelho também é vice-líder, com 53, a quatro da primeira colocada Chapecoense.









Em 2020, a missão para superar a Chapecoense é um pouco mais complicada em razão da diferença de pontos, porém o América conta com o confronto direto pela 30ª rodada para encurtar a diferença. As equipes duelam no próximo domingo (20), às 16h, no Independência.





Antes, o Coelho visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h15 de quinta-feira (17), enquanto a Chape recebe o Náutico um dia antes (16), também às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó (SC).





De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a equipe de Santa Catarina tem 76,5% de probabilidade de título, e o time mineiro 22,3%. Os demais participantes contabilizam juntos 1,2%.





Com relação ao acesso, os clubes estão a caminho da confirmação matemática. Com 99,96% de chance, a Chapecoense precisa de duas vitórias em 10 jogos. Já o América, com 98,5%, busca ao menos 10 pontos dos 30 que ainda disputará (33,33%).





Paralelamente à Série B, o Coelho enfrentará o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo de ida será na quarta-feira, 23, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A volta está marcada para a semana seguinte, 30, no mesmo horário, no Independência. Quem se classificar pegará Grêmio ou São Paulo na decisão.





América até a 28ª rodada da Série B





2020 - 2º, com 53 pontos

2019 - 5º, com 41 pontos

2017 - 2º, com 51 pontos

2015 - 5º, com 45 pontos

2014 - 10º, com 38 pontos

2013 - 8º, com 43 pontos

2012 - 10º, com 40 pontos

2010 - 2º, com 49 pontos





Probabilidade de acesso à Série A





Chapecoense - 99,96%

América - 98,5%

Juventude - 47,3%

Sampaio Corrêa - 47,1%

CSA - 42,1%

Cuiabá - 20,7%

Guarani - 11,3%

Cruzeiro - 10,8%

Avaí - 10,3%

Ponte Preta - 6,6%

Confiança - 4,1%