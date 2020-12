Um ano depois, Cruzeiro faz nova 'decisão' com CSA em BH, agora na Série B

Pottker deverá ser a principal novidade do Cruzeiro nesta terça-feira (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) atrasados do elenco antes do decisivo jogo contra o CSA, na reta final do Campeonato Brasileiro. Era vencer ou vencer. A Raposa acabou derrotada e mostrou não ter forças para reagir na luta contra o rebaixamento, confirmado três rodadas mais tarde. “Fala, Zezé! Bom dia, cara!” Em 2019, com essa frase, Thiago Neves abordava o então gestor do futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, para cobrar saláriosdo elenco antes do decisivo jogo contra o CSA, na reta final do Campeonato Brasileiro. Era vencer ou vencer. A Raposa acabou derrotada e mostrou não ter forças para reagir na luta contra o rebaixamento, confirmado três rodadas mais tarde.









O time comandado por Luiz Felipe Scolari inicia a rodada na 11ª colocação, com 38 pontos - a sete do Sampaio Corrêa, primeiro time do G4. Se vencer, a Raposa poderá, a depender de outros resultados, subir o elevador da Série B e ultrapassar Confiança, Ponte Preta, Guarani e Avaí. Clique aqui para ver os detalhes da classificação.





Para garantir os três pontos no retorno ao Independência, o Cruzeiro entrará em campo reforçado com William Pottker. O atacante se recuperou de lesão grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda e participou das últimas três sessões de treinos na Toca II. A tendência é que ele retorne ao time titular na vaga de Arthur Caíke.





No meio-campo, Jadsom Silva fica à disposição após cumprir suspensão automática no triunfo do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Vitória, na última sexta-feira. Por outro lado, no mesmo setor, Felipão não poderá contar com o jovem Adriano, de 21 anos, que levou o terceiro cartão amarelo em Salvador.





Se optar por manter o esquema 4-3-3 - o que deve acontecer - Felipão escalará um trio de volantes formado por Jadson, Jadsom Silva e Filipe Machado. Outra opção, mais improvável, é a mudança para o 4-2-3-1, utilizando Régis ou Giovanni como meia de criação.





CSA





Outro clube que também sonha com o retorno à Série A, o CSA desembarcou em Belo Horizonte na tarde de domingo. Embalado por duas vitórias seguidas (Confiança e Oeste), o time alagoano tem apenas um desfalque. Ainda em tratamento de uma virose, o atacante Paulo Sérgio não foi relacionado para a partida.





Com 44 pontos, o CSA é o atual quinto colocado na tabela da Série B.





CRUZEIRO X CSA





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadson, Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e William Pottker. Técnico: Luiz Felipe Scolari





CSA

Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nádson; Rodrigo Pimpão, Rone e Pedro Lucas. Técnico: Mozart





Motivo: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 15 de dezembro de 2020 (terça-feira), às 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)