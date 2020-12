Rival do América, Figueirense cresce de produção sob comando de Jorginho

Figueirense cresceu de produção desde a chegada de Jorginho (foto: Patrick Floriani/Figueirense) desempenho positivo sob o comando do técnico Jorginho deu um respiro à equipe, que deixou a zona de rebaixamento na rodada passada. Nesta quinta-feira, Coelho e Figueira medirão forças às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 29ª rodada. Adversário do América, o Figueirense tem crescido de produção na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Opositivo sob o comando do técnico Jorginho deu um respiro à equipe, que deixou a zona de rebaixamento na rodada passada. Nesta quinta-feira, Coelho e Figueira medirão forças às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 29ª rodada.









“Temos muitas dificuldades e não escondemos isso. Temos uma dificuldade que é física e não tem como superar de um dia para o outro. O nosso time comprou essa ideia. Nós não temos tempo para treinar, não temos um padrão ainda, não temos um time que eu gostaria de ver o Figueirense jogar. Nós jogamos um futebol de força e escolhemos as pessoas dentro dessas características. Eles entenderam isso”, disse Jorginho em entrevista coletiva.





O Figueirense, por sua vez, encara um América embalado e cada vez mais perto do acesso à Série A 2021. Os mineiros ocupam a vice-liderança, com 53 pontos - quatro a menos do que a líder Chape.





De acordo com o site Probabilidades do Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coelho tem 98.4% de chances de garantir o acesso, enquanto o Figueirense segue na briga contra o rebaixamento com uma probabilidade de 34.4%.