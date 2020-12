Próximos cinco jogos do Cruzeiro serão contra clubes que lutam pelo acesso

Cruzeiro vai em busca de uma arrancada na Série B (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Depois de vencer o Vitória (1 a 0), na última sexta-feira, o Cruzeiro se prepara para uma sequência de jogos contra clubes da parte de cima da tabela. Os próximos cinco compromissos serão duelos diretos com times que miram o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.









Depois disso, a Raposa visita o Avaí, na sexta-feira, às 20h15, na Ressacada. A equipe de Santa Catarina está em 7º lugar, com 40 pontos.





Na sequência, o rival será a Ponte Preta, no dia 22 (terça), às 21h30, no Moisés Lucarelli. A Macaca está em 9º, com 40 pontos.





Outro que luta para subir, o Cuiabá medirá forças com a Raposa no dia 29, às 21h30, no Independência. O time do Mato Grosso está na 6ª colocação, com 44 pontos.





Por fim, o Cruzeiro visita o Sampaio Corrêa no dia 08 de janeiro de 2021, às 21h30, no Castelão. O Sampaio está em 4º, com 45 pontos.





O Cruzeiro está na 11ª posição da Série B, com 38 pontos. Os jogadores sabem da importância de vencer nas próximas partidas. "A gente vem conversando e sabemos que temos que ganhar dos adversários que estão na nossa frente, não apenas o CSA, mas os próximos que serão confrontos diretos. Então, temos isso na nossa cabeça", destacou o meia Giovanni.





Veja a sequência do Cruzeiro





Cruzeiro x CSA - terça-feira (15/12), às 21h30, no Independência





Avaí x Cruzeiro - sexta-feira (18/12), às 20h15, na Ressacada





Ponte Preta x Cruzeiro - terça-feira (22/12), às 21h30, no Moisés Lucarelli





Cruzeiro x Cuiabá - terça-feira (29/12), às 21h30, no Independência





Sampaio Corrêa x Cruzeiro - sexta-feira (08/01/2021), às 21h30, no Castelão