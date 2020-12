Atlético fica a quatro pontos do São Paulo, que perdeu para o Corinthians

O fim de semana foi quase perfeito para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Além da vitória por 1 a 0 sobre o xará paranaense, fora de casa, o Galo contou com derrota do líder São Paulo para o Corinthians, no clássico paulista disputado na noite de ontem, no Itaquerão, gol no primeiro tempo de Otero, que está emprestado pelo Galo ao Timão.





Com isso, a diferença para o primeiro lugar caiu para quatro pontos e pode ficar ainda menor na quarta-feira, quando o alvinegro mineiro enfrenta o tricolor paulista, no Morumbi, pela 26ª rodada. Para isso, será necessário o máximo de concentração. Um dos fatores positivos é justamente o fato de ter um dia a mais de descanso e preparação que o time paulista. Ontem, durante o clássico, em alguns momentos o São Paulo pareceu um pouco desgastado, errando jogadas simples.

O zagueiro Réver entrou no fim do jogo contra o Athlético-PR, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima partida (foto: Bruno Cantini/Atlético/Divulgação)

A expectativa é que o Atlético se aproveite disso. Até por ter se dado ao luxo de poupar titulares como o zagueiro Réver no último jogo, que entrou aos 31min da etapa final, no lugar do atacante Savarino, para segurar o resultado. Mas o experiente zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e está fora da próxima partida.





Com a derrota de ontem, o São Paulo viu cair invencibilidade de 17 jogos no Brasileiro. A última derrota antes da de ontem foi justamente contra o Galo, por 3 a 0, no Mineirão. O fim de semana só não foi melhor porque o Flamengo, terceiro colocado, também venceu. Com 4 a 1 sobre o time reserva do Santos, ontem, no Maracanã, o rubro-negro carioca chegou aos 45 pontos, um a menos que o Galo, mas com um jogo a menos também – contra o Grêmio, marcado para o fim de janeiro.





OUTROS RESULTADOS





Também ontem, o Sport bateu o Coritiba por 1 a 0, gol do ex-cruzeirense Thiago Neves, no Recife, em jogo envolvendo duas equipes que lutam contra o rebaixamento. Com o resultado, o time paranaense demitiu o técnico Rodrigo Santana, ex-Atlético.





Já no clássico carioca, Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1, em São Januário. Wellington Silva abriu o marcador no primeiro tempo, mas o artilheiro Cano, já aos 46min da etapa final, empatou. Apesar disso, o Vasco mantém o tabu de não perder para o tricolor pelo Brasileiro em São Januário desde 1973.