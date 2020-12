Sampaoli, do Atlético, pede tempo para Zaracho: 'Precisa de adaptação'

Zaracho admitiu que adaptação não está sendo fácil (foto: Bruno Cantini/Atlético) econômicos. Zaracho ainda não justificou todo dinheiro investido em sua contratação. Para tirar o volante do Racing, o Atlético - auxiliado por investidores - topou pagar 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31,6 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos





família. Tem que conhecer o clube. Todos os jogadores que foram chegando no decorrer precisam de tempo. E esse tempo Matías ainda não teve. Esperamos que ele consiga estabelecer uma conformidade com o lugar no qual pertence para render o que ele sempre rendeu", disse o treinador. Sampaoli defendeu o atleta argentino e pediu paciência ao torcedor. "Precisa de adaptação, precisa de tempo. Vem de um clube onde esteve durante sua vida toda. É a primeira vez que sai e é muito jovem. Ele precisa se cercar da. Tem que conhecer o clube. Todos os jogadores que foram chegando no decorrer precisam de tempo. E esse tempo Matías ainda não teve. Esperamos que ele consiga estabelecer uma conformidade com o lugar no qual pertence para render o que ele sempre rendeu", disse o treinador.





Zaracho disputou apenas nove jogos com a camisa do Atlético e marcou um gol. Em campo, o argentino de 22 anos tem sido muito discreto. No começo do mês, ele disse que a adaptação ao futebol brasileiro tem sido mais difícil do que ele esperava.





“É questão de tempo até que eu me adapte bem. Está sendo um pouco difícil para mim. É um pouco mais difícil do que eu pensava, mas é questão de tempo para que eu vá melhorando e me sinta completamente bem adaptado”, afirmou.