Com gol de Calyson, América vence Paraná e cola na liderança da Série B

O América fez o dever de casa e garantiu os três pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná Clube, ontem, no Independência, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Calyson. O resultado mantém o Coelho na segunda posição da Segundona, com 53 pontos. Agora, o América muda o foco para um adversário que luta contra o rebaixamento à Série C. Na próxima quinta-feira, o time alviverde enfrentará o Figueirense, às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.





Sem a presença de Juninho e Alê, diagnosticados com a COVID-19, o América encontrou dificuldades para acertar o ritmo e fazer a transição do meio-campo para o ataque no início de jogo. Apesar disso, a primeira chance veio aos 10 minutos. João Paulo fez cruzamento rasteiro em direção a Felipe Azevedo, mas o atacante não conseguiu aproveitar.

Calyson, sem camisa, comemorou o único gol do América contra o Paraná, no Independência, na noite de ontem (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Paraná, por sua vez, tentou abusar nos cruzamentos longos para quebrar a defesa americana, mas foi anulado pela marcação do Coelho durante grande parte da etapa inicial. Segundo o SofaScore, os visitantes finalizaram seis vezes durante o primeiro tempo de partida, mas nenhuma em direção ao gol. A chance mais clara de gol do América veio aos 17 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 Ademir fez bom cruzamento para Rodolfo, que cabeceou firme para bela defesa do goleiro Renan.





Na sequência, América e Paraná pouco levaram perigo às redes adversárias. Do lado alviverde, Calyson e Léo Gomes não conseguiram fazer a transição rápida ao ataque, enquanto os visitantes não passaram do meio-campo. Na volta dos vestiários, o América passou a buscar o ataque com mais agressividade, enquanto os visitantes seguiram sem levar perigo ao gol de Cavichioli.





Aos 33 minutos, a estratégia americana deu certo. Abusando da velocidade, Ademir fez bom cruzamento para Calyson, que mandou de primeira e não deu chances para a defesa de Renan. Com o resultado em mãos, o Coelho administrou o jogo até o apito final. Após cinco minutos de acréscimo, o árbitro Vinicius Gomes do Amaral finalizou a partida.