Sérgio Coelho projeta vendas e reforça qualidade do elenco do Atlético

Sérgio Coelho vê força no elenco atleticano (foto: Gladyston Rodrigues/EM) temporada, o clube gastou R$ 185,5 milhões em contratações. Sérgio Coelho, novo presidente do Atlético, ressaltou a qualidade do elenco atleticano e projetou vendas de jogadores em 2021. Nesta, o clube gastou R$ 185,5 milhões em contratações.









Sérgio também destacou a importância das negociações para manter a saúde financeira do clube. Além disso, abordou a renovação do elenco como parte fundamental do processo de disputa por títulos.





“Provavelmente, e até precisamos, alguns desses jogadores receberão propostas e deverão sair se as propostas forem interessantes para o Atlético. E temos que renovar, trazer outros, mas sempre buscando um time cada ano melhor. Só vamos conseguir mudar o Atlético para um patamar ainda maior se tivermos time competitivo. Se não tiver, não consegue, não tem como. Inclusive, é um time competitivo e forte que vai dar ao clube condições de resolver os seus problemas financeiros”, completou.





Modelo de negócio

No acordo com o empresário Rubens Menin (responsável pelo aporte financeiro na contratação de jovens), o Atlético obtém o empréstimo para investir no time. Se realizar uma venda futura, devolve o dinheiro sem juros ao dono da MRV Engenharia, além de ficar com uma eventual diferença de valores. Segundo a revista Forbes, o patrimônio pessoal do magnata da construção civil gira em torno de R$ 10 bilhões.

Ainda em entrevista coletiva, Sérgio Coelho elogiou o mecenas, mas garantiu que terá a palavra final em todas as decisões tomadas durante sua gestão.





Contratações de 2020





Rafael (goleiro) - sem custos





Everson (goleiro) - R$ 6 milhões





Mailton (lateral-direito) - R$ 1,4 milhão





Mariano (lateral-direito) - sem custos





Guilherme Arana (lateral-esquerdo) - R$ 11,7 milhões *





Bueno (zagueiro) - R$ 1,5 milhão





Junior Alonso (zagueiro) - R$ 18 milhões





Léo Sena (volante) - R$ 4 milhões





Alan Franco (volante) - R$ 12,8 milhões





Allan (volante) - R$ 16,3 milhões





Hyoran (meia) - sem custos





Nathan (meia) - R$ 18 milhões *





Matías Zaracho (meia) - R$ 33,7 milhões





Dylan Borrero (meia) - R$ 4,5 milhões





Savarino (atacante) - R$ 8,6 milhões





Keno (atacante) - R$ 12 milhões





Marrony (atacante) - R$ 20 milhões





Eduardo Sasha (atacante) - R$ 9,8 milhões





Eduardo Vargas (atacante) - R$ 7,2 milhões





Diego Tardelli (atacante) - sem custos





* Guilherme Arana está cedido pelo Sevilla até junho de 2021, enquanto Nathan teve os direitos econômicos adquiridos pelo Atlético junto ao Chelsea após o encerramento do contrato de empréstimo