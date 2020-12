Palmeiras x América: arbitragem definida para semifinal da Copa do Brasil

Vuaden é escolhido pela CBF para jogo entre Palmeiras e América (foto: Cesar Greco/Palmeiras) marcado para próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Nesta terça-feira, a CBF definiu Leandro Pedro Vuaden (RS) como árbitro da partida de ida entre Palmeiras e América, pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogo estápara próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.









Vuaden apitará pela primeira vez um jogo do América na temporada. Já do Palmeiras, foram três atuações no ano.





O jogo de volta entre América e Palmeiras será no dia 30 de dezembro, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. O classificado encara, na final, o vencedor do confronto entre Grêmio e São Paulo.