Atlético visita São Paulo e tenta colar de vez no líder do Brasileiro

Eduardo Vargas decidiu jogo contra o Athletico-PR e é esperança de gols do Galo (foto: Bruno Cantini/Atlético) paulista pode abrir sete pontos dos mineiros. Atlético e São Paulo fazem nesta quarta-feira, às 21h30, um dos jogos mais esperados do Campeonato Brasileiro. O confronto direto no Morumbi pode embolar de vez a briga pela taça. O Galo tenta cortar a vantagem do tricolor para um ponto, enquanto o timepode abrir sete pontos dos mineiros.









Para colar de vez na liderança, o Atlético terá que quebrar uma longa invencibilidade da equipe paulista. Desde o início do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não perdeu mais no Morumbi. São 17 jogos por Série A, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Foram 11 vitórias e seis empates, com aproveitamento de 76,4%. No período, o Tricolor fez 36 gols e sofreu 14.





O Atlético tentará melhorar ainda mais sua marca como visitante no Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Athletico-PR, no último sábado, o Galo subiu três posições e passou a ter a quinta melhor campanha jogando fora de casa.

Longe de Belo Horizonte, o time comandado por Jorge Sampaoli soma cinco vitórias, um empate e seis derrotas, com 15 gols marcados e 20 sofridos (aproveitamento de 44,4%).





Atlético

O Atlético não contará com três jogadores no confronto contra o São Paulo. O volante Jair e o atacante Diego Tardelli ainda não estão em condições de jogo, enquanto o zagueiro Réver está suspenso.

A tendência é que o zagueiro Gabriel seja mantido na equipe titular. Outra mudança pode acontecer no meio-campo, com a entrada de Alan Franco no lugar de Matías Zaracho.





São Paulo





O São Paulo tem um desfalque de peso para o confronto. O atacante Luciano sofreu lesão muscular na coxa esquerda e está fora do jogo. Ele tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. Pablo é o favorito para assumir a vaga.





São Paulo x Atlético

São Paulo

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo e Brenner

Técnico: Fernando Diniz





Atlético

Everson; Guga, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Matías Zaracho) e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas

Técnico: Jorge Sampaoli





Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Morumbi

Data e horário: quarta-feira, 16 de dezembro, às 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)