Campeonato Mineiro terá estreia no fim de fevereiro

O Campeonato Mineiro de 2021 começará em 28 de fevereiro e tem a decisão do título programada para 23 de maio. A competição será iniciada quatro dias após o término do Campeonato Brasileiro da Série A.





O formato do Estadual será o mesmo de 2020. A primeira fase, em pontos corridos, contará com 11 rodadas em que todos os clubes se enfrentam. Ao fim desses jogos, os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. O modelo foi definido ontem pela Federação Mineira de Futebol (FMF).



A data de início pode forçar o Atlético a disputar a fase de classificação com o time de transição ou jogadores das categorias de base, dada a proximidade com o encerramento do Brasileirão. Por outro lado, América e Cruzeiro, que finalizam suas campanhas na Série B em 30 de janeiro e poderão dar férias aos elencos principais. No entanto, ambos também terão a preparação prejudicada.





O Troféu Inconfidência será disputado nas mesmas datas das semifinais e finais com os clubes que terminarem a primeira fase entre o 5º e o 8º lugares.





O VAR (árbitro de vídeo) continuará sendo utilizado somente nas semifinais e finais, e os estádios deverão ser homologados até a última rodada da fase classificatória.





A temporada 2021 não terá limite mínimo de capacidade dos estádios para fases decisivas. Também não haverá restrição para inscrição de atletas. Apesar disso, um jogador não poderá atuar por duas equipes durante o torneio.





O Pouso Alegre, campeão do Módulo II, está de volta à Primeira Divisão após 28 anos. O outro clube a conquistar o acesso foi o Athletic, de São João del-Rei. A equipe retorna 51 anos após sua única participação na elite.