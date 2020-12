Na reta final, Cruzeiro busca mais uma vitória, agora sobre o CSA

Recuperado de lesão muscular, o atacante William Pottker deve ser uma das novidades da Raposa no duelo no Horto

Terceiro melhor vistante e apenas 16º como mandante, o Cruzeiro aposta no Estádio Independência como nova casa até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo como mandante fora do Mineirão no torneio será nesta terça, às 21h30, contra o CSA, pela 29ª rodada. Depois, ainda receberá no Horto Cuiabá, Oeste, Operário e Náutico, saindo para enfrentar Avaí, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Juventude e Paraná. A missão é dura: vencer todas como mandante e quatro como visitante (tem 38 pontos, e assim chegaria a 65) para ter chance de voltar à elite do futebol nacional na próxima temporada.

Se ganhar os jogos da semana, Cruzeiro se livra do rebaixamento à Série C

“Agora é o momento mais importante da temporada. Precisamos de pontos e não podemos pecar mais. Empate em casa terá sabor de derrota. Temos condições de vencer e seguir na luta para atingir nosso objetivo, que ainda está distante, mas ao nosso alcance”, afirma o zagueiro Ramon.

Como outros jogadores, ele não vê problemas em trocar de estádio na capital mineira. “Para nós não muda muito jogar no Independência. Claro que estamos acostumados com o Mineirão, mas o Cruzeiro sempre foi forte lá (no Horto) também. Lembro que já joguei contra e senti isso. O gramado é parecido e o importante é a gente manter o ritmo. Estamos pecando em casa. E na reta final o fator casa vai ser decisivo, não dá para errar.”





Autor do gol no 1 a 0 sobre o Vitória, sexta-feira, em Salvador, ele sabe que agora é só decisão na vida do Cruzeiro. E por isso aposta na superação para que a Raposa supere o rivais, a começar pelo CSA, hoje.





Enquanto o time mineiro tem o melhor aproveitamento nas últimas 10 rodadas, com 21 pontos, os alagoanos estão em terceiro nesse quesito, com 19, mesmo número que o Guarani e um a menos que a Chapecoense, líder.





“Se a gente ganhar, ficaremos a apenas três pontos deles. Eles vêm bem, mas vamos entrar tentando impor nosso ritmo. Temos totais condições de vencê-los e é isso que vamos buscar”, argumenta Ramon, bastante elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari depois do último jogo.





Para o duelo de hoje o treinador não poderá contar com o volante Adriano, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Salvador. Por outro lado, o também volante Jádsom Silva volta depois de cumprir suspensão.





Quem também deve retornar é William Pottker, recuperado de lesão muscular. A dúvida é se Felipão manterá o esquema com três volantes, escalando Jádson e Filipe Machado no meio, ou se usará apenas dois. Nesse caso, pode ter um homem de área, recuando Rafael Sóbis, ou escalando mais um armador, como Régis.

Cruzeiro X CSA





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jádsom Silva, Felipe Machado, Aírton, Rafael Sóbis e William Pottker (Arthur Caíke); Marcelo Moreno (Régis ou Jádson)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CSA

Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nádson; Rone, Rodrigo Pimpão e Pedro Lucas

Técnico: Mozart

29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Horário: 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima (RN)

TV: Pay-per-view

Cruzeirenses pendurados: Cacá, Fábio, Manoel, Matheus Pereira, Rafael Sóbis e Ramon





enquanto isso...

...No Coelho, foco dobrado



Por mais que tente se concentrar apenas nos compromissos pela Série B do Brasileiro, o América tem a atenção voltada também para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Ontem, a CBF divulgou que o gaúcho Leandro Pedro Vuadem será o árbitro do jogo de ida, quarta-feira da semana que vem, em São Paulo. Antes, porém, o Coelho, vice-líder, tenta somar pontos contra Figueirense, quinta-feira, em Florianópolis, e a líder, Chapecoense, domingo, em Belo Horizonte. “A gente vem mantendo os pés no chão e por isso continuamos à caça da Chapecoense e chegamos às semifinais da Copa do Brasil. Não vamos deixar nada atrapalhar, nem em campo nem fora dele”, diz o goleiro Matheus Cavichioli.

ADVERSÁRIO No CSA, o atacante Paulo Sérgio, com virose, não veio a Belo Horizonte. Por outro lado o zagueiro Cléberson, recuperado de COVID-19, está de volta, mas deve ficar no banco. Quem pode se despedir do time hoje é o técnico Mozart, que teria proposta do Coritiba para substituir Rodrigo Santana.