Se ganhar os jogos da semana, Cruzeiro se livra do rebaixamento à Série C

A semana que começa é a de esperança para o Cruzeiro. Se vencer os dois jogos que tem pela frente, contra CSA, em casa, e Avaí, fora, o time celeste se livrará definitivamente do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, e poderá começar a pensar, segundo palavras do técnico Luiz Felipe Scolari, “em coisas maiores” na Segunda Divisão.





“Quando conseguirmos atingir 43 ou 44 pontos, poderemos pensar na parte de cima da tabela. Então, agora, estamos trabalhando para isso”, afirma o técnico Luiz Felipe Scolari, que tem aproveitamento de 69,44% desde que reassumiu a Raposa, há 12 rodadas. “Fizemos 25 pontos em 36 possíveis. Se tivéssemos feito isso desde o começo, estaríamos com 58 ou 59 pontos. E se tivéssemos os benditos seis pontos (perdidos em função da punição da Fifa por não honrar dívidas) olha onde a gente estaria...”.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem aproveitamento de 69,44% desde que reassumiu a Raposa, há 12 rodadas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Como a equipe celeste segue longe dos primeiros colocados, o treinador evita fazer planos mais ambiciosos. Mas, com duas vitórias esta semana, a percepção certamente poderá se alterar. “Estamos pensando no primeiro capítulo. Se pudermos, no futuro vamos pensar na outra parte”, diz ele, referindo-se à briga pelo acesso à Série A, desejo de todos os cruzeirenses.





Os dois próximos jogos são contra equipes que também estão brigando para voltar à Série A. Por isso, se tornam ainda mais importantes. Os alagoanos têm seis pontos a mais, enquanto os catarinenses estão apenas dois pontos à frente da Raposa, que terá de não só fazer a parte dela, mas também contar com tropeço dos concorrentes.





Nas 10 rodadas que faltam, o Cruzeiro terá pela frente outras quatro equipes que estão à frente na tabela de classificação, podendo diminuir a diferença. Na 31ª rodada, visita a Ponte Preta e, na sequência, recebe o Cuiabá. Na 33ª e 35ª, vai ao Maranhão e ao Rio Grande do Sul enfrentar Sampaio Corrêa e Juventude. Os outros adversários são Oeste (34ª rodada), Operário (36ª) e Náutico (37ª). A última partida, que poderá valer a sonhada vaga na elite, será contra o Paraná, que atualmente luta contra o rebaixamento, em Curitiba.





MUDANÇA





A delegação celeste retornou ontem do Nordeste, onde, além de bater o Vitória por 1 a 0, empatou sem gols com o CRB. Hoje pela manhã, os atletas iniciam a preparação para pegar outro nordestino, o CSA, que no primeiro turno venceu o confronto, em Maceió, por 3 a 1.





Para o jogo de terça-feira, às 21h30, no Mineirão, Felipão terá a volta do volante Jádsom Silva, que cumpriu suspensão em Salvador. Por outro lado, não terá o também volante Adriano, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A tendência do treinador é manter a formação com três volantes e três atacantes. Porém, o treinador elogiou a entrada do armador Giovanni no decorrer da partida na capital baiana, indicando que, durante o jogo ou no futuro poderá modificar o esquema.









OS JOGOS QUE FALTAM PARA A RAPOSA





CSA (C)

Avaí (F)

Ponte Preta (F)

Cuiabá (C)

Sampaio Corrêa (F)

Oeste (C)

Juventude (F)

Operário (C)

Náutico (C)

Paraná (F)