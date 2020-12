Felipão, do Cruzeiro, fala de possível interesse do Chile em contratá-lo

Luiz Felipe Scolari desconversou sobre possível oferta da AFNP (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) informaram que o técnico do Cruzeiro é um dos nomes aventados para a vaga de Reinaldo Rueda, que negocia para assumir a Seleção Colombiana. Luiz Felipe Scolari se pronunciou, de forma breve, sobre uma possível transferência para a Seleção Chilena. Nesta terça-feira, veículos locaisque o técnico do Cruzeiro é um dos nomes aventados para a vaga de Reinaldo Rueda, que negocia para assumir a Seleção Colombiana.









De acordo com o jornal El Mercurio, do Chile, Rueda viajou à Colômbia para negociar o futuro da carreira. Sua multa rescisória seria 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,1 milhões). Além de Felipão, outros possíveis substitutos seriam Gabriel Heinze, Ariel Holan, Hernán Crespo, José Pekerman e Beñat San José.





Tirar Felipão do Cruzeiro também não seria tarefa das mais fáceis para a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (AFNP). Por exigência do próprio treinador, há uma cláusula no contrato com a Raposa que prevê pagamento de multa milionária em caso de rescisão. De acordo com o UOL, o valor alcança R$ 10 milhões.





Desde que voltou ao Cruzeiro, em 15 de outubro, Felipão comandou a equipe em 13 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro - sete vitórias, cinco empates e uma derrota. O aproveitamento do treinador neste período é de 66,67%.





Na história





Em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, Felipão deixou a Toca, em junho de 2001, para treinar a Seleção Brasileira. O treinador foi escolhido por Ricardo Teixeira, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para comandar o escrete que se tornaria campeão do Mundial em 2002.