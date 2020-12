Em novo confronto direto na Série B, Cruzeiro duela com Avaí na Ressacada

Felipão orienta Rafael Sobis durante atividade do Cruzeiro na Toca II (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) forças com o Avaí, às 20h15, na Ressacada, em Florianópolis. O time de Luiz Felipe Scolari segue sonhando com o acesso à elite do futebol, ainda que resultados como o da última terça - empate por 1 a 1 com o CSA, no Independência - deem cada vez menos esperanças ao seu torcedor. Em nova tentativa de se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara mais um confronto direto nesta sexta-feira, quando medirácom o Avaí, às 20h15, na Ressacada, em Florianópolis. O time de Luiz Felipe Scolari segue sonhando com o acesso à elite do futebol, ainda que resultados como o da última terça - empate por 1 a 1 com o CSA, no Independência - deem cada vez menos esperanças ao seu torcedor.





07:35 - 17/12/2020 Atlético de Sampaoli levou mais gols no Brasileiro que o Santos em 2019 campeonato, o Cruzeiro é o atual 10º colocado, com 39 pontos - sete a menos que o Juventude, primeiro time do G4, que soma 46. Entre os mineiros e o grupo dos quatro primeiros colocados estão Ponte Preta (9ª, com 40 pontos), Guarani (8º, com 43), Avaí (7º, com 43), CSA (6º, com 45) e Sampaio Corrêa (5º, com 45). A nove rodadas do fim do, o Cruzeiro é o atual 10º colocado, com 39 pontos - sete a menos que o Juventude, primeiro time do G4, que soma 46. Entre os mineiros e o grupo dos quatro primeiros colocados estão Ponte Preta (9ª, com 40 pontos), Guarani (8º, com 43), Avaí (7º, com 43), CSA (6º, com 45) e Sampaio Corrêa (5º, com 45).





Para a partida desta sexta, em Santa Catarina, o técnico Felipão não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Pereira, que levou o terceiro cartão amarelo na partida em Belo Horizonte. Seu substituto natural é Patrick Brey, muito criticado pela torcida após atuações ruins nesta Série B.





Por outro lado, Luiz Felipe Scolari ganha o retorno do volante Adriano, que cumpriu suspensão automática no último jogo. A tendência é que o jovem meio-campista, de 21 anos, ganhe a vaga de Jadson. No setor ofensivo, a expectativa é a manutenção do trio formado por Airton, Rafael Sobis e Willilam Pottker.





Avaí





Os donos da casa esperam manter o embalo na Segunda Divisão. Sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, a equipe venceu as duas últimas partidas, contra Ponte Preta e Sampaio Corrêa.





Assim como o Cruzeiro, os catarinenses terão alterações na equipe. A começar pelo gol, setor em que Lucas Frigeri retoma a titularidade após cumprir suspensão. Na zaga, Alan Costa, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida, será substituído por Alemão.





Já no setor ofensivo, Claudinei Oliveira precisará encontrar um substituto para Rômulo, que está no departamento médico. Vinícius Leite leva vantagem na briga, mas nada impede que o treinador escale Leandrinho, mudando o esquema do 4-2-3-1 para um 4-4-2.





AVAÍ X CRUZEIRO





Avaí

Lucas Frigeri; Edilson, Alemão, Betão e Iury; Jean Martim e Pedro Castro; Valdívia, Getúlio e Vinícius Leite; Gastón Rodriguez. Técnico: Claudinei Oliveira





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e William Pottker. Técnico: Luiz Felipe Scolari





Motivo: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e horário: 18 de dezembro de 2020 (sexta-feira), às 20h15

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)