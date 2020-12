América vence e cola na liderança da Série B

Rodolfo foi um dos autores dos gols do Coelho no jogo (foto: João Zebral/América)

O jogo

chegou à quarta vitória consecutiva nado Campeonato Brasileiro com o triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Figueirense, nesta quinta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 29ª rodada.O resultado deixa os mineiros a dois pontos da líder Chapecoense. Os gols da partida na capital catarinense foram marcados por Rodolfo e Ademir. Matheus Neris balançou as redes a favor dos donos da casa.A vitória faz o Coelho se isolar na vice-liderança, com 56 pontos. O Verdão do Oeste lidera a competição com 58. O Figueira, por sua vez, permanece em 16º lugar, com 31.Na próxima rodada, o América tem um confronto direto pela ponta da tabela. Os mineiros receberão a, neste domingo, às 16h, no Independência, pela 30ª rodada. No mesmo dia, o Figueira enfrentará o Guarani, às 18h15, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.



Em meio à chuva e ao gramado escorregadio, o duelo no Orlando Scarpelli começou truncado. O América buscou fazer uma pressão inicial, porém, encontrou dificuldade em quebrar as linhas adversárias para avançar ao ataque.



Os donos da casa, por sua vez, tentavam aproveitar os erros do Coelho. Aos oito minutos, a estratégia inicial do Figueirense deu certo.



Em escanteio bem cobrado, Matheus Neris aproveitou a falha de marcação da defesa e acertou o ângulo de Matheus Cavichioli: 1 a 0 no placar.



O ritmo de jogo seguiu a favor do Figueira até a metade da etapa inicial. Aos 19 minutos, Cavichioli fez bela defesa após chute de fora da área do meia Bruno Michel. A primeira boa chance do América veio na sequência, mas o chute de Geovane foi afastado pelo arqueiro Rodolfo Castro.



Ainda na etapa inicial, o técnico Lisca foi obrigado a fazer a primeira alteração no Coelho. O lateral-esquerdo João Paulo sentiu um problema muscular na coxa esquerda e Sávio foi acionado.



Com sangue novo em campo, o Coelho buscou aumentar o ritmo e assumir as ações da partida. A pressão americana começou a funcionar já nos minutos finais do 1ºT. Aos 37, Rodolfo recebeu a bola pela direita, finalizou com força e aproveitou a falha do goleiro para empatar: 1 a 1.



Na volta dos vestiários, o América foi certeiro. O meia Geovane fez belo cruzamento em direção a Ademir, que arrematou de primeira no canto esquerdo do goleiro e anotou o segundo tento alviverde no jogo: 2 a 1.



O Coelho seguiu em ritmo intenso durante a etapa final. Após escanteio, Messias cabeceou e obrigou o goleiro Rodolfo Castro a fazer difícil defesa no canto esquerdo.



O Figueira de Jorginho, porém, se viu preso na marcação alviverde. Os mineiros passaram a controlar as ações da partida sem dar chances aos adversários. Depois de quatro minutos de acréscimo, o árbitro Vinícius Furlan apitou o fim de jogo.