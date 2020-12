Lisca espera 'jogaço' entre América e Chape, mas não se empolga com título

Lisca espera grande jogo entre América e Chapecoense (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) projetou jogo com características de decisão no Horto. Neste domingo, às 16h, no Independência, o América tem a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, caso vença o confronto direto com a Chapecoense. A vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, nessa quinta-feira, em Florianópolis, deixou o Coelho com 56 pontos, dois a menos que a líder Chape, que tropeçou na 29ª rodada - empatou por 0 a 0 com o Náutico, em casa. O técnico americano Lisca destacou as qualidades do adversário ejogo com características deno Horto.









Lisca, no entanto, minimizou a possibilidade de título da Série B, A oito rodadas para o fim da competição, o gaúcho destaca que o resultado positivo sobre a Chapecoense encaminha o principal objetivo do América na temporada: o acesso à Primeira Divisão.





“Claro que é um ‘plus’ a mais ser campeão, mas estamos pensando no acesso. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados em fazer a pontuação do acesso o mais rápido possível. Se a gente conseguir essa vitória sobre a Chape, a gente fica ainda mais perto do acesso, mas a gente tem experiência no futebol e sabe que chegar é uma coisa, concluir o serviço é outra. Então, tem que ter habilidade, concentração e competência para fazer um grande jogo contra a Chapecoense”, concluiu.





Para a partida deste domingo, Lisca espera o retorno do volante Juninho e do meia Alê, recuperados da COVID-19. Por outro lado, o volante Zé Ricardo deverá ser reavaliado pelo departamento médico. Além dele, o lateral-esquerdo João Paulo também é dúvida depois de deixar o campo com dores na coxa direita.