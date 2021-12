América mira Libertadores e mais de R$20 milhões em premiação no Brasileiro

América depende apenas de si para disputar a Libertadores em 2022 (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press) Oitavo colocado no Brasileiro, com 50 pontos, o América depende apenas de si para se classificar à Copa Libertadores de 2022. Basta uma vitória sobre o São Paulo, adversário desta quinta-feira, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada. O tricolor é o 13º, com 48 pontos, e tem chances remotas de ir ao torneio continental.









Existe uma pequena chance de o América avançar à fase de grupos da Libertadores. Para isso, além de bater o São Paulo, precisa torcer por tropeços do Fluminense (7º, com 51) diante da lanterna Chapecoense, no Maracanã, e do Bragantino (6º, com 53) contra o Internacional (12º, com 48), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.





O alviverde não está de olho apenas na façanha de participar pela primeira vez da maior competição de clubes da América do Sul. A premiação por posição no Brasileirão também é um forte atrativo para o Coelho, que conseguiu se manter na elite depois de passar por "efeito ioiô" em 2011, 2016 e 2018.





O oitavo lugar de momento assegura R$21,4 milhões ao América. Se subir para sétimo, o faturamento chega a R$23,1 milhões. Caso alcance fique em sexto, embolsará R$24,7 milhões. Em contrapartida, o pior cenário possível, 13º, pagaria R$13,7 milhões.





A previsão é que o América encerre 2021 com mais de R$60 milhões em cotas de TV no Brasileirão, sendo R$22 milhões fixos, R$21,4 milhões pela colocação e o restante, acima de R$17 milhões, pelas transmissões na Globo, no SporTV e no Premiere FC.





Somados os R$3,76 milhões da Copa do Brasil, os cerca de R$3 milhões no Campeonato Mineiro e os demais ganhos com patrocínios e patrimônios, o Coelho pode se aproximar dos R$80 milhões em receitas ao término da temporada.





Ranking de premiação*:





* O América poderá ser sexto colocado, na melhor das hipóteses, e 13º, no pior dos cenários





Campeão: R$ 33 milhões





Vice-campeão: R$ 31,3 milhões





3º colocado: R$ 29,7 milhões





4º colocado: R$ 28 milhões





5º colocado: R$ 26,4 milhões





6º colocado: R$ 24,7 milhões





7º colocado: R$ 23,1 milhões





8º colocado: R$ 21,4 milhões





9º colocado: R$ 19,8 milhões





10º colocado: R$ 18,1 milhões





11º colocado: R$ 15,5 milhões





12º colocado: R$ 14,6 milhões





13º colocado: R$ 13,7 milhões





14º colocado: R$ 12,8 milhões





15º colocado: R$ 11,9 milhões





16º colocado: R$ 11 milhões