Luxemburgo fala de trabalho com Mattos e alvos do Cruzeiro no mercado

Vanderlei Luxemburgo renovou contrato com o Cruzeiro para 2022 (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Em entrevista ao jornalista Jaeci Carvalho, do Estado de Minas e do Superesportes , o técnico Vanderlei Luxemburgo foi mais um a se antecipar ao Cruzeiro e revelar acordo do clube com o executivo Alexandre Mattos. Na última semana, o diretor-técnico Ricardo Rocha também confirmou o acerto .









O treinador do Cruzeiro, que renovou seu contrato até o fim da temporada 2022, também comentou o perfil dos reforços que serão contratados pela Raposa. Ele garantiu que o clube vai ao mercado em busca de jogadores de "alto nível".





"Não faremos loucuras ou contratações de jogadores caros. Não. Nossa realidade é outra, mas garanto ao torcedor que contrataremos jogadores de alto nível e que darão uma grande resposta na Série B. Há muita gente boa no mercado, que ganha um salário compatível com o que o clube pode pagar, e que será de grande utilidade em 2022", avaliou Luxemburgo.





Vale lembrar que qualquer movimentação no mercado da bola só será concretizada no Boletim Informativo Diário da CBF mediante o fim do transfer ban na Fifa. O Cruzeiro tem pendências somadas em mais de R$15 milhões (contando multas e juros) com Defensor-URU e Mazatlán-MEX (antigo Monarcas Morelia) pelas compras de Arrascaeta e Riascos, em 2015.





Até aqui, o Cruzeiro anunciou apenas a contratação do zagueiro Maicon, de 33 anos, ex-São Paulo e Porto, de Portugal. Outro defensor que já tem negociações avançadas com a Raposa é Matheus Silva, de 26 anos, que venceu a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ituano.