América enfrenta Ceará em busca de vaga na Libertadores

Argentino Zárate, principal contratação do Coelho para a temporada, é um dos trunfos do time para o duelo com os cearenses (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 3/9/21)





As partidas de 2021 se transformaram em um turbilhão de emoções para o torcedor do América. Com as boas atuações coletivas e individuais de jogadores como os volantes Juninho e Alê e o atacante Ademir, a equipe alcançou com antecedência o objetivo de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor passou a sonhar alto depois da goleada sobre a Chapecoense por 3 a 0, no Independência. No confronto de hoje com o Ceará, às 19h, pela 37ª rodada, o Coelho tenta dar mais um passo em busca da inédita vaga para a Copa Libertadores – um feito enorme para o clube de 109 anos de história.

O jogo desta noite envolverá um adversário direto na busca por um lugar na competição internacional e promete ser uma das atrações da rodada. Se vencer seus dois compromissos – finaliza o Nacional diante do São Paulo, quinta-feira, no Independência –, o time alviverde praticamente alcançará o feito, que vai muito além do que a diretoria planejou na temporada.





De qualquer forma, o América já disputará uma competição fora do Brasil em 2022. Com a derrota do Cuiabá para o Athletico-PR, na noite de sexta-feira, o Coelho se garantiu na zona de classificação aos torneios continentais e pegará uma vaga, pelo menos, na Sul-Americana.





Apesar da euforia da torcida, o grupo tenta manter concentração para mostrar bom futebol contra o Ceará. “Teremos armas para buscar a vitória num estádio lotado, contra uma equipe muito complicada. Vamos tentar atuar como nos últimos dois jogos, que foram muito bons. Vai ser um confronto direto para entrar na Copa Libertadores. E ganhar os três pontos será importantíssimo”, avalia o atacante argentino Mauro Zárare, principal reforço do clube na temporada.





O jogador retorna ao ataque depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Marquinhos Santos tem a chamada “boa dor de cabeça”, pois Fabrício Daniel, substituto de Zárate, teve bom desempenho e marcou gol diante da Chapecoense. Em relação à equipe que enfrentou os catarinenses, o zagueiro Ricardo Silva e o volante Alê estão suspensos.





No returno do Brasileiro, o América tem campanha inferior apenas aos dois primeiros colocados, o campeão, Atlético, e o vice-campeão, Flamengo. O desempenho tem sido elogiado, com 54,9% dos pontos conquistados – oito vitórias, seis empates e três derrotas. Graças à subida de produção, o time alviverde deixou a parte de baixo e se consolidou no bloco intermediário da tabela.





Para Zárate, o América não pode deixar o rendimento cair, ainda mais contra um adversário direto na classificação: “A postura deve ser igual como em todo o segundo turno, impondo nossa intensidade e nosso jogo. Sendo em casa ou como visitante, vamos tentar vencer, porque nosso grupo é bom”.





PLANEJAMENTO A premiação no atual no Brasileiro é um incentivo a mais para o grupo: caso termine em oitavo lugar, atual posição, o Coelho colocará R$ 21,4 milhões em seus cofres.