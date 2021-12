Galo mira Copa do Brasil para fechar 2021 com R$ 145 milhões em premiações

Atlético decidirá Copa do Brasil com o Athletico-PR, nos dias 12 e 15 de dezembro (foto: Divulgação/Staff Images) O ano de 2021 já está marcado na história do Atlético. Campeão brasileiro, o Galo encerrou um jejum de 50 anos sem a principal conquista nacional. Mas a temporada ainda não acabou: nos dias 12 e 15 de dezembro, o time mineiro enfrenta o Athletico-PR na decisão da Copa do Brasil, em busca de uma inédita Tríplice Coroa. Caso seja campeão, o Alvinegro encerrará a temporada com R$ 145 milhões em premiações.









No Campeonato Brasileiro, o valor arrecadado pelo título foi de R$ 33 milhões. O time de Cuca sagrou-se campeão em jogo adiado da 32ª rodada, ao bater o Bahia na última quinta-feira (2) por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador.





Já na Copa do Brasil, o Atlético garantiu, no mínimo, R$ 38,1 milhões em recompensas. Isso porque recebeu R$ 15,1 milhões pela trajetória até as semifinais e a premiação mínima da final, para o vice-campeão, é de R$ 23 milhões.





Em caso de título, o Galo embolsará R$ 56 milhões, totalizando R$ 71,1 milhões no montante final com o principal torneio mata-mata do país. Somando este valor às quantias arrecadadas com a Libertadores e com o Brasileiro, o clube mineiro poderá encerrar a temporada com R$ 145 milhões pelo desempenho esportivo - além de dois títulos históricos.

No próximo domingo (12), às 17h30, Atlético e Athletico-PR medirão forças no Mineirão, em Belo Horizonte, na primeira partida da grande decisão. Já na quarta-feira (15), às 21h30, o encontro será na Arena da Baixada, em Curitiba, valendo definitivamente a taça.





Premiação da Libertadores





Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas: US$ 1,05 milhões

Quartas: US$ 1,5 milhões

Semi: US$ 2 milhões

Total: R$ 40,9 milhões





Premiação da Copa do Brasil





Terceira fase: R$ 1,7 milhões

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinal: R$ 7,3 milhões

Vice: R$ 23 milhões (R$ 38,1 mi no agregado)

Campeão: R$ 56 milhões (R$ 71,1 mi no agregado)