Dario 'lustra' taça do bi, que chega amanhã

Em ação de marketing da CBF, Dadá Maravilha foi à sede 'buscar' o troféu, que será entregue no Mineirão (foto: CBF/REPRODUÇÃO)







Campeão brasileiro e autor do gol que confirmou o título do Brasileiro de 1971 pelo Atlético, o centroavante Dario foi ontem à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, convidado pela entidade, para 'buscar' a nova taça do clube mineiro. Dadá Maravilha se emocionou ao ter acesso ao troféu que será entregue amanhã, no Mineirão.





Ele enfatizou o merecimento atleticano para conquistar o bicampeonato. Na visão do ídolo alvinegro, o Galo 'jogou demais' e 'mereceu' a conquista. "Já vou dar uma 'flanelada' aqui para a taça ficar brilhando! Nossa Senhora, são tantas emoções. Eu estou tremendo aqui. Que isso! Nossa Senhora. Mas o Galo foi demais. Foi demais. Eu estou emocionado. Obrigado, Deus, por tudo. Galo! É isso aí. O Galo jogou demais, mereceu. Foi o melhor e 'c'est fini' (acabou)", afirmou.





Com 81 pontos, o Atlético confirmou o troféu com duas rodadas de antecedência. Amanhã, diante do Bragantino, o time buscará ampliar seu próprio recorde no torneio nacional: chegar à 16ª vitória consecutiva como mandante.





Dadá Maravilha foi o autor do gol que deu o primeiro título nacional ao Atlético, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em 19 de dezembro de 1971, no Maracanã. Pelo Galo, o ex-atacante teve três passagens e marcou 211 gols em 290 jogos, conquistando um Campeonato Brasileiro e dois Campeonatos Mineiros. “Esse troféu é de toda torcida atleticana”, comemorou na sede da CBF.





Tatuagem

Numa ação para celebrar o bicampeonato, a MRV, patrocinadora do clube, concederá a mil torcedores o direito a uma tatuagem do Galo. O atendimento será por ordem de chegada ao evento segunda-feira, a partir das 9h, na Arena MRV, futuro estádio alvinegro, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.





"O Galo ganhou, e as comemorações não param! Para eternizar na pele essa conquista que já está marcada no coração da massa atleticana, separamos o dia inteiro para tatuar gratuitamente até 1.000 torcedores na Flash Tattoo da MRV", anunciou a empresa.





Serão disponibilizados quatro modelos de tatuagens para o torcedor escolher. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e levar um 1kg de alimento não perecível. Também é necessário apresentar o cartão de vacinação contra a COVID-19 (duas doses ou única) ou um teste negativo realizado até 72 horas antes do evento.