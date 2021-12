Atlético passa a ter 2ª melhor campanha dos pontos corridos; veja ranking

Atlético soma 84 pontos e tem a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 times (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Com a vitória por 4 a 3 diante do Red Bull Bragantino nesse domingo no Mineirão, o campeão Atlético passa a ter a segunda melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos (a partir de 2003). Veja o ranking a partir de 2006 (formato com 20 clubes) na galeria de fotos abaixo:













Apenas o Flamengo de 2019 tem campanha superior. Naquela temporada, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus fez impressionantes 90 pontos.





O resultado deste domingo, pela 37ª rodada, fez o Galo ultrapassar o Corinthians como o dono da segunda melhor campanha nos pontos corridos com 20 clubes. O time paulista somou 81 pontos em 2015, ano em que foi campeão.





O Atlético também tem o segundo maior aproveitamento considerando todas as edições de pontos corridos, inclusive as com mais de 20 clubes.





A marca era do Cruzeiro. Em 2003 - na primeira edição por pontos corridos, ainda com 24 clubes participantes -, a equipe celeste conquistou 100 pontos (72,4% do total). Até se perder do Grêmio, o Galo terá mais (73,6%). Atualmente, são 75,7%.