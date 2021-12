Na mira do Santos, Bauermann se despede e declara ao América: 'Eu te amo'

Eduardo Bauermann se despediu do América e deve defender o Santos na temporada 2022 (foto: Mourão Panda/América) Na mira do Santos, o zagueiro Eduardo Bauermann está de saída do América. Nesta quinta-feira (9), após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Independência, em Belo Horizonte, o defensor se despediu e se declarou ao clube mineiro: 'Muito obrigado América, eu te amo'.









Por meio de sua conta oficial no Instagram, Bauermann fez sua despedida do Coelho. O atleta declarou ter escrito o texto em lágrimas, triste com a saída do clube mineiro. Ele avalia que seus objetivos pessoais e coletivos foram cumpridos com a camisa alviverde.





"Vim com um objetivo pessoal e coletivo e os dois foram cumpridos. Não faltou empenho, não faltou dedicação, não faltou determinação e acima de tudo, não faltou amor por vestir essa camisa. Eu vou, mas se Deus quiser, um dia voltarei e será um prazer sentir essa energia, esse acolhimento que tive aqui. MUITO OBRIGADO AMÉRICA, EU TE AMO", completou.





O zagueiro de 25 anos deve seguir rumo para o Santos, que viveu temporada oscilante em 2021 e jogará a Copa Sul-Americana em 2022. Pelo Coelho, Bauermann disputou 84 jogos. Além de importantes atuações no aspecto defensivo, ele contribuiu com dois gols e uma assistência.





Representando as cores alviverdes, o defensor conquistou um vice-campeonato da Série B, um vice do Campeonato Mineiro, uma vaga à Libertadores e disputou as semifinais da Copa do Brasil. Bauermann deixa o América com status de um dos grandes zagueiros da história do clube.