Atlético visita Grêmio em jogo que pode decretar queda do rival na Série A

Cuca comanda treino do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) Passada a euforia e comemoração da conquista do segundo título do Campeonato Brasileiro após 50 anos de jejum, o Atlético se prepara para mais uma decisão na temporada. No domingo (12), recebe o Athletico-PR no Mineirão na partida de ida da final da Copa do Brasil. Porém, antes disso, o Galo tem um compromisso contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (9), às 21h30, pela 38ª rodada da Série A. Se para os mineiros o duelo não tem mais relevância na classificação, para o Tricolor é a última chance de se evitar o rebaixamento à Série B.









Para permanecer na Série A, o Grêmio precisa vencer o campeão brasileiro dentro de casa e torcer por derrotas de Juventude (17º lugar, com 43) e Bahia. O rival gaúcho recebe o Corinthians (4º, com 57) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, enquanto o Bahia visita o Fortaleza (5º, com 55) na Arena Castelão, em Fortaleza.





Focado no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, domingo, contra o Athletico-PR, o Galo entrará em campo com uma formação alternativa.





O lateral-direito Guga isentou o Atlético de qualquer responsabilidade por eventual rebaixamento do Grêmio à Série B nesta quinta-feira. Segundo o jogador, o time gaúcho teve chances de evitar o pior durante toda a competição. Sendo assim, não seria o Alvinegro o responsável por definir o futuro do clube.





"Quanto à fase do Grêmio, a gente sabe que o futebol tem dessas coisas, só que acredito que não vai ser o Galo que vai rebaixá-lo. Eles tiveram 37 rodadas para se livrarem, então a culpa não pode ser nossa de estar rebaixando o Grêmio. Eles tiveram chances. A gente sabe que eles viveram um mau momento o campeonato inteiro, mas a gente vai com a cabeça pensando em aproveitar esta oportunidade", afirmou Guga.





Matemática para permanência





A matemática é inimiga do Grêmio na luta contra o descenso. O empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo (5/12), reduziu ainda mais as probabilidades de o clube gaúcho disputar o Brasileirão em 2022. Para o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de o Tricolor jogar a Série B é de 97,5%.





O portal FiveThirtyEight é um pouco mais otimista. Especializado em calcular probabilidades de assuntos variados, o site indica uma chance de queda de 96%.





Ainda de acordo com os matemáticos da UFMG, a probabilidade de queda do Bahia (16º) está avaliada em 51,8%. A do Juventude (17º) é de 48,1%.





Desfalques e escalações





O técnico Vagner Mancini terá dois desfalques importantes para o jogo mais importante do Grêmio neste ano. Ele não poderá contar com a dupla de zaga titular formada por Pedro Geromel e Kannemann. Eles receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e terão que cumprir suspensão.





Em contrapartida, o Tricolor terá volta do atacante Douglas Costa, que foi desfalque contra o Timão na última rodada do Brasileirão por suspensão.





Já com o título brasileiro assegurado, o Galo preservará os atletas mais desgastados visando à decisão da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Sendo assim, a maioria dos titulares ficou em Belo Horizonte já na preparação para a final do torneio mata-mata.





Da equipe considerada titular, apenas o zagueiro Nathan Silva foi relacionado por Cuca. Ele deve formar dupla com o jovem Micael.





GRÊMIO X ATLÉTICO





Grêmio





Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; e Diego Souza.Técnico: Vagner Mancini





Atlético





Rafael; Guga, Micael, Nathan Silva e Dodô; Dylan, Alan Franco, Tchê Tchê (Calebe) e Hyoran; Savarino e Eduardo Sasha.

Técnico: Cuca





Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)





Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: TV Globo, Premiere, SporTV