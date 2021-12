Matheus Cavichioli projeta Libertadores com América e revela sondagens

Matheus Cavichioli fala da presença inédita do América na Libertadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Um dos destaques do América na temporada, Matheus Cavichioli comentou sobre a expectativa de disputar a Copa Libertadores de 2022. O Coelho se classificou ao torneio continental pela primeira vez na história, e o experiente goleiro conteve o entusiasmo.









Com contrato renovado com o América até dezembro de 2023, Cavichioli revelou que recebeu sondagens de outros clubes também disse que recebeu sondagens de outros clubes.





"Teve algumas especulações, algumas coisas mais adiantadas. Concreto mesmo, não houve. Mas foram especulações de equipes que, inclusive, eu não esperava. Isso me deixou muito feliz, porque tenho 35 anos. Mas sempre deixei bem claro a minha vontade de permanecer no América, de não fazer parte só da conquista de uma vaga, mas de disputar um campeonato internacional", afirmou.





Com a oitava posição conquistada no Campeonato Brasileiro, o Coelho garantiu a vaga inédita na Copa Libertadores da América. A estreia americana na competição será contra o Guaraní, do Paraguai, pela segunda fase preliminar. A primeira partida será no dia 23 de fevereiro, no Independência, em Belo Horizonte. Já a decisão do duelo ocorrerá em 2 de março, no estádio Rogelio Silvino Livieres, em Assunção.





Caso avance para a etapa seguinte, o Coelho enfrentará o vencedor do confronto entre Montevideo (URU)/Barcelona (EQU) e Universitario (PER). Se triunfar novamente, a equipe alviverde se classificará para a fase de grupos da Libertadores.