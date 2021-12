Ronaldo quer Paulo André e executivo na estrutura do futebol do Cruzeiro

Paulo André deixou o Athletico-PR no fim de 2020 (foto: Athletico-PR/Divulgação) Novo dono das ações majoritárias da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, o ex-atacante Ronaldo já tem o desenho da estrutura que deseja para o departamento de futebol do clube a partir de 2022.









Um dos nomes na pauta, de acordo com a ESPN, é o de Alexandre Pássaro, de 32 anos, que trabalhou como executivo do Vasco na última temporada. Ele acabou deixando o clube carioca depois da campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a emissora, ele já recebeu os primeiros contatos da nova cúpula celeste.





Paulo André atuou com Ronaldo no Corinthians entre 2009 e 2011, período em que construíram grande amizade. Em junho deste ano, após passagem como executivo do Athletico-PR, o ex-zagueiro foi convidado a assumir o cargo de gerente-geral do Real Valladolid, clube comprado pelo Fenômeno no fim de 2018. A possível chegada ao Cruzeiro foi noticiada inicialmente pelo Deus me Dibre.





Nos últimos dias, após a compra da SAF por Ronaldo, Paulo André manteve contato com Alexandre Mattos, que tocou o planejamento do Cruzeiro para 2022 nas últimas semanas. Mattos não seguirá na Toca da Raposa II por uma opção do Fenômeno.





Até aqui, a Raposa já anunciou nove reforços para a próxima temporada. São eles o goleiro Jaílson (ex-Palmeiras); o lateral-direito Pará (ex-Santos), os zagueiros Sidnei (ex-Betis, da Espanha) e Maicon (ex-Al-Nassr, da Arábia Saudita); os meio-campistas Filipe Machado (ex-Grêmio), Pedro Castro (ex-Botafogo), João Paulo (ex-Atlético-GO) e Fernando Neto (ex-Vitória); e o atacante Edu (ex-Brusque).