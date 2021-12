Ronaldo faz mais um gol salvador pelo Cruzeiro

Ronaldo com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e o representante da XP, Pedro Mesquita: celebrando o negócio (foto: INSTAGRAM/SÉRGIO SANTOS RODRIGUES)







Convocado para a Copa do Mundo de 1994, o então atacante Ronaldo deixou o Cruzeiro para repetir pelo mundo as boas atuações que encantaram a torcida celeste por pouco mais de um ano. Agora, volta não para brilhar nos gramados, mas para comandar o clube na necessária reconstrução, depois de atingir o fundo do poço, sendo a face mais visível os três anos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro.





Em troca de aporte de R$ 400 milhões, ele, ao lado de parceiros, assumirá 90% das ações da Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. A entidade manterá 10% e receberá 20% do faturamento, além de 50% do lucro, caso ocorra, para pagamento das dívidas, que beiram R$ 960 milhões, conforme determina a legislação aprovada em agosto pelo Congresso Nacional e que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro neste segundo semestre.





“Tenho muito a contribuir ao Cruzeiro, levar o clube ao lugar onde ele merece estar, tenho muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte ao clube novamente, que vá ao estádio. A gente vai precisar de toda força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente, não tem nada a comemorar por enquanto, mas a gente tem muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente”, afirmou o ex-jogador, eleito três vezes o melhor do mundo e que ajudou o Brasil a conquistar o penta em 2002, no Mundial da Coreia e Japão – oito anos antes, foi campeão nos EUA, mas sem jogar. “É um desafio gigantesco, mas vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro.”





Mesmo antes de parar de jogar, em 2011, Ronaldo, atualmente com 45 anos, passou a se dedicar aos negócios. Com fácil trânsito entre dirigentes de grandes clubes e chefes de estado, gerenciou carreiras de atletas como Neymar e buscou investidores para times pelo mundo todo.





Em 2018, comprou 51% do Valladolid-ESP por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões à época), segundo a imprensa espanhola. O clube acabou rebaixado na última temporada, apesar dos investimentos em contratações e também na reforma do estádio. A equipe é a quinta colocada na Segunda Divisão Espanhola e hoje visita o Real Sociedad B.





EXPERIÊNCIA

No Cruzeiro, quer usar o que aprendeu até o momento para recolocar o clube num caminho competitivo e vitorioso. “O Cruzeiro tem que ser um clube sustentável. Vamos aproveitar a experiência do Valladolid-ESP, dos controles financeiros que temos na Europa e introduzir isso no Cruzeiro para fazer uma gestão eficiente. Quero tudo isso para acrescentar muito ao Cruzeiro. Temos um desafio enorme, mas temos todos os ingredientes na mão para fazer uma história maravilhosa”, disse Ronaldo, que foi investidor também do Fort Lauderdale Strikers-USA e morou em Londres para aperfeiçoar o inglês e estagiar na WPP, umas das maiores empresas de comunicação do mundo.





Reencontro com a torcida será em 2 de janeiro

O agora empresário Ronaldo espera “retribuir tudo o que o Cruzeiro proporcionou” no início da carreira do futebol. E já marcou data para reencontrar a torcida: 2 de janeiro, quando ao clube completará 101 anos. “Temos um processo burocrático a seguir, toda a diligência que será feita no Cruzeiro, para entendermos a situação real que o clube se encontra. A partir daí, vamos começar a planejar nosso trabalho. No dia 2, espero que o torcedor do Cruzeiro compareça, será uma festa bonita. Vamos aproveitar o entusiasmo da torcida, mas, principalmente, mostrar que temos muito trabalho pela frente”, declarou.





O primeiro passo dos novos e dos atuais comandantes do Cruzeiro é transferir todos os jogadores para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Depois, quitar os débitos com o Defensor-URU e Mazatlán-MEX pelas contratações de De Arrascaeta e Riascos, respectivamente, para poder voltar a poder inscrever jogadores.





“O Cruzeiro revelou o Ronaldo para o mundo. Agora, o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para este clube de novo”, disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues. “Tenho certeza de que esse é um projeto para começar a mudar o futebol brasileiro.”





Dos R$ 960 milhões em dívidas, cerca de R$ 300 milhões correspondem a dívidas fiscais já equacionadas. Dos R$ 660 milhões restantes, a expectativa é que se consiga abatimento de até 40% e escalonamento. Assim, sobraria dinheiro para pagar as despesas correntes e investir em três ou quatro contratações para que a equipe consiga o necessário acesso à elite do Campeonato Brasileiro em 2022.





De volta à Série A e com o apoio da torcida, Ronaldo e seus sócios acreditam ser possível fazer o clube decolar novamente. Com isso, o investimento retornaria, assim como o apoio maciço dos torcedores.





EUFORIA

A novidade encheu de ânimo ídolos como o goleiro Fábio. “Que notícia é essa meu Cruzeiro, dia memorável NAÇÃO AZUL, parabéns @ronaldo vc é FENÔMENO!!”, disse o camisa 1 em seu perfil no Twitter. “Fala nação! Eu mandei um recadinho aí no Twitter, né!? Está todo mundo feliz hoje. Cruzeiro 2022, Ronaldo Fenômeno bem-vindo ao nosso novo Cruzeiro. Tamu junto! Nação agradece!”.





Outro que também se manifestou foi o ex-atacante Rafael Sóbis, que encerrou carreira no Cruzeiro ao fim da Série B deste ano. “Nação Azul, vocês são F E N O M E N A I S!!!!!”.





ENQUANTO ISSO...

Mundo repercurte

A mídia internacional repercutiu o negócio envolvendo o ex-atacante Ronaldo Fenômeno e o Cruzeiro. O jornal AS, tradicional na Espanha, noticiou: “Ronaldo Nazário compra Cruzeiro”. A publicação chama a atenção para o fato de Ronaldo ser “o maior acionista e presidente do Real Valladolid” e para o reencontro com “Vanderlei Luxemburgo, o velho conhecido de Ronaldo no Real Madrid”. O AS destaca também o temor dos fãs do Valladolid de que Ronaldo deixe o clube espanhol. Já O Jogo, de Portugal, publicou em seu site: “Ronaldo Fenómeno compra clube onde começou a carreira: ‘Temos muita ambição...’”. A imprensa inglesa também deu destaque ao negócio: “Ronaldo vence FSG, dono do Liverpool, para compra do Cruzeiro, gigante brasileiro”, disse o Mirror. Segundo o texto, o ex-atacante superou a disputa com o “Fenway Sports Group, proprietário do Liverpool, na compra do Cruzeiro”.

No início da carreira, atleta encantou com a camisa cruzeirense, sendo vendido para o PSV depois da Copa de 1994 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A PRESS - 5/11/1993)

QUEM É ELE

Ronaldo Luís Nazário de Lima

Apelidos: Ronaldinho, Fenômeno, R9

Nascimento: 22/9/1976, no Rio

Período como jogador: 1993-2011

Clubes: Cruzeiro (1993/1994), PSV Eindhoven (1994-1996), Barcelona (1996/1997). Internazionale (1997-2002), Real Madrid (2002-2007), Milan (2007/2008) e Corinthians (2009-2011)

Títulos: Mineiro’1994; Paulista’2009; Copa do Brasil’1993 e 2009; Copa da Holanda’1996; Copa do Rei’1997; Supercopa da Espanha’1996 e 2003; Espanhol’2003; Recopa Europeia’1997; Copa da Uefa’1998; Supercopa da Uefa’2007; Mundial de Clubes’2002; Copa América’1997 e 1999; Copa das Confederações’1997; Copa do Mundo’1994 e 2002

Prêmios individuais: Chuteira de Ouro UEFA’1997; Bola de Ouro’1997 e 2002; Melhor jogador do Mundo’1996, 1997 e 2002; Melhor jogador da Copa do Mundo’1998 e 2002





FENÔMENO EM NÚMEROS

Na carreira





529

jogos





364

gols





0,68

por jogo





No Cruzeiro





58

jogos





55

como titular





56

gols marcados





0,96

gol por jogo





Artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores’1993, com 8 gols

Artilheiro do Campeonato Mineiro’1994, com 22 gols





PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

Octagon Brasil

Oddz Network

Fundação Fenômenos

Valladolid-ESP

Fundos imobiliários





ANÁLISE DA NOTÍCIA

Estrelas nas alturas e pés no chão

O anúncio da compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro pelo ex-atacante Ronaldo causou furor digno da magnitude do astro que ele é. Os torcedores celestes ficaram alvoroçados, os rivais, embasbacados, o mundo se voltou para Belo Horizonte. Porém, é preciso um pouco de parcimônia. Nem o anunciado aporte de R$ 400 milhões pode ser suficiente para tirar a Raposa da toca escura em que a meteram. Será preciso muita sapiência no uso do dinheiro para gerir o futebol e, principalmente, para quitar as dívidas da sociedade civil, que beiram inacreditáveis R$ 1 bilhão. Que haja transparência de fato e o torcedor saiba que não se recupera paciente em estado tão grave de um dia para outro. Mas, sem dúvida, foi uma lufada de ar fresco para quem há muito tempo convivia com atmosfera poluída por más administrações. Sobretudo, é importante que o investidor tenha como cabeça alguém com identidade com o clube. (Paulo Galvão)