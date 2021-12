Volante está com um pé fora do Galo

Aos 23 anos, o meio-campista equatoriano perdeu espaço com o técnico Cuca: ele é um dos sete estrangeiros do time (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 16/8/20)







Sem espaço no Atlético, o meio-campista Alan Franco está perto de ser emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. O jogador de 23 anos, que disputou apenas 15 partidas pelo time alvinegro nesta temporada, vai ser cedido para ter mais oportunidades e ganhar visibilidade para eventuais futuras negociações.





A equipe norte-americana, que disputa a Major League Soccer (MLS), é comandada pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. O espanhol foi o responsável por indicar a contratação de Franco, com quem trabalhou nos tempos de Independiente Del Valle, no Equador.





"Existe um interesse pelo Alan Franco por empréstimo pelo período de um ano. Existe essa possibilidade de ele ser emprestado. Ele está tendo pouca oportunidade no Atlético, é um jogador de seleção. Temos sete estrangeiros, não é o número ideal para se ter no grupo, porque só podem jogar cinco. Não temos nada certo ainda", explicou o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, em entrevista à Band.





Ao longo da temporada, Franco foi preterido pelo técnico Cuca e, em muitas oportunidades, ficou até fora do banco de reservas em função do limite de cinco estrangeiros permitidos por jogo em competições nacionais.





O elenco alvinegro conta com sete gringos: o zagueiro Junior Alonso (paraguaio), os meio-campistas Alan Franco (equatoriano), Matías Zaracho (argentino), Dylan Borrero (colombiano) e Nacho Fernández (argentino), além dos atacantes Jefferson Savarino (venezuelano) e Eduardo Vargas (chileno). Borrero e Franco foram os que tiveram menos oportunidades.





O equatoriano foi contratado pelo Atlético em 2020, sob indicação do técnico argentino Jorge Sampaoli. Disputou 48 jogos com a camisa alvinegra e marcou três gols. Ganhou quatro títulos: dois Mineiros (2020 e 2021), o Brasileiro (2021) e a Copa do Brasil (2021).





BRUNINHO

Já o meia-atacante Bruninho, emprestado ao Juventude, teve o contrato de cessão ao clube gaúcho ampliado até o fim da próxima temporada. Formado nas categorias de base alvinegra, o atleta de 21 anos chegou ao Alfredo Jaconi em maio. Bruninho disputou 16 partidas na campanha que manteve o clube do Sul na Série A do Campeonato Brasileiro – todas saindo do banco de reservas. Não marcou gols.





Por outro lado, o zagueiro Vitor Mendes e o meio-campista Guilherme Castilho – também emprestados ao Juventude em 2021 – tiveram os retornos solicitados pelo Galo para 2022. Eles se reapresentam com o restante do elenco na Cidade do Galo em 17 de janeiro.





Bruninho foi integrado ao grupo profissional do Atlético em 2018. Em 2020, foi emprestado ao Sport para ter mais oportunidades. Depois, passou ainda pelo Confiança, na disputa da Série B do Brasileiro, antes de ser negociado com o Juventude.