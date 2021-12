América não renovará com zagueiro Ricardo Silva e atacante Fabrício Daniel

Zagueiro Ricardo Silva e atacante Fabrício Daniel (foto: Montagem com imagens de Divulgação/América) O América não renovará com o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Fabrício Daniel, segundo explicou o coordenador geral do clube, Marcus Salum, em entrevista ao canal Decadentes, no YouTube. Ele falou primeiramente sobre a iminência de repor as saídas do setor defensivo, já que o elenco também perdeu Eduardo Bauermann, que se transferiu para o Santos.









Também na participação no Decadentes, Salum explicou que a eventual permanência de Fabrício no Lanna Drumond passaria pelo investimento de 500 mil euros - cerca de R$ 3,2 milhões - por 50% dos direitos econômicos. O atacante pertence ao Mirassol, de São Paulo.





"O Fabrício provavelmente vai sair, pois teria que investir muito nele. Acho que não vale o investimento, é um investimento de risco, de 500 mil euros por 50% do passe".





O dirigente ainda revelou ter emprestado o dinheiro para o América adquirir os direitos do lateral-esquerdo Marlon ao Sampaio Corrêa e falou sobre outras posições que a diretoria priorizará na montagem do elenco para disputar a Copa Libertadores em 2022.





"O Marlon que estava por R$ 1,5 milhão nós já pagamos. Eu até emprestei o dinheiro para pagar, porque o dinheiro da Globo não chegou. Do meio para frente nós vamos imediatamente trazer um centroavante e um jogador de velocidade".





Além de Ricardo Silva e Fabrício Daniel, o Coelho confirmou as saídas de outros 15 jogadores. No caso de Ademir, destaque no Campeonato Brasileiro, com 13 gols em 31 partidas, um pré-contrato foi assinado com o Atlético em agosto (veja a lista abaixo):





Diego Ferreira (lateral-direito)

Eduardo Bauermann (zagueiro)

Anderson (zagueiro)

Alan Ruschel (lateral-esquerdo)

Lucas Luan (lateral-esquerdo)

Ramon (volante)

Sabino (volante)

Geovane (meia)

Bruno Nazário (meia)

Isaque (meia)

Marcelo Toscano (meia)

Ribamar (atacante)

Chrigor (atacante)

Luiz Fernando (atacante)

Ademir (atacante)





A estreia do América em 2022 será contra a Caldense, na quarta-feira, 26 de janeiro, no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, pela primeira rodada do Mineiro. Na segunda fase preliminar da Libertadores, o alviverde encara o Guaraní, do Paraguai, nos dias 23 de fevereiro, em Belo Horizonte, e 2 de março, em Assunção.