Estafe avalia futuro de Dylan no Atlético; Athletico-PR monitora situação

Dylan deseja desenvolver potencial e precisa de mais minutos em campo (foto: Pedro Souza/Atlético ) O futuro do jovem meia Dylan, de 19 anos, não está definido. O jogador colombiano é a sexta opção entre os estrangeiros do Atlético e a permanência para 2022 não é garantida. Isso porque o jogador quer mais minutos em campo para desenvolver o seu potencial e vê dificuldades para isso acontecer no Galo. O Athletico-PR monitora a situação do meio-campista.









O estafe de Dylan sabe que o garoto está atrás dos companheiros na preferência do técnico Cuca. Por isso, planeja uma conversa com a diretoria para saber a real intenção em contar com o jogador.





Foi esse o motivo que levou Alan Franco a pedir transferência no Atlético. O equatoriano era a sétima opção de Cuca e dificilmente entrava em campo - foram apenas 15 jogos no ano. Por isso, o meio-campista deixou o Galo rumo ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, onde ficará por empréstimo até o fim da próxima temporada.





Caso Dylan não tenha uma garantia de mais minutos em campo, o estafe do jogador pode pedir uma saída por empréstimo para desenvolvimento de seu potencial. O garoto ainda é visto como a 'joia colombiana' e um dos objetivos é a evolução do atleta com mais jogos numa temporada.





Quem observa de perto a situação é o Athletico-PR, como informou a Rádio Itatiaia. Inicialmente, o Galo planeja vender o jovem jogador, mas as conversas podem rumar para um empréstimo - visto como melhor solução pelo estafe do garoto. Tudo isso dependerá de qual o plano de trabalho será oferecido pelo Atlético a Dylan. A primeira opção do colombiano é permanecer no clube mineiro.





Dylan chegou ao Atlético em janeiro de 2020. O Galo pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação da época) para comprar o jovem junto ao Santa Fe, da Colômbia.