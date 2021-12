Galo inicia reformulação com empréstimos e negociações

O equatoriano Alan Franco será cedido por um ano ao Charlotte, que disputa a principal liga norte-americana de futebol (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO - 21/2/21)

Se em time que está ganhando não se mexe, no caso de grupo as mudanças são naturais. Prova disso é que o Atlético está abrindo mão de alguns jogadores para a temporada 2022, com o volante Alan Franco puxando a fila. Ele foi emprestado até o fim do ano que vem ao Charlotte, que disputa a Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.





Aos 23 anos, ele foi pouco utilizado nesta temporada, com 15 participações em 75 jogos disputados pelo Galo. O técnico Cuca costumava deixá-lo de fora até da lista de relacionados, pois só podia levar cinco estrangeiros para o banco em competições nacionais e tinha jogadores de outras nacionalidades à frente do equatoriano, como o zagueiro paraguaio Junior Alonso, os armadores argentinos Zaracho e Nacho Fernández e os atacantes Savarino (venezuelano) e Vargas (chileno).





O clube não revela quanto receberá pela cessão temporária. O certo é que vai com os direitos fixados, o que prevê preferência à equipe dos EUA de efetuar a compra ao fim do empréstimo.





No clube norte-americano, Franco vai ser comandado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. O espanhol foi o responsável por indicar a contratação dele, com quem trabalhou nos tempos de Independiente Del Valle, no Equador.





O equatoriano foi contratado pelo Atlético em meados de 2020, por indicação do técnico Jorge Sampaoli. Disputou 48 jogos com a camisa alvinegra e marcou três gols. Ganhou quatro títulos: dois Mineiros (2020 e 2021), o Brasileiro (2021) e a Copa do Brasil (2021).





Outro estrangeiro que pode seguir o mesmo caminho de Franco é Dylan Borrero. O colombiano fez 25 jogos na temporada 2021 e interessa ao Athletico, que tenta seu empréstimo. A diretoria atleticana pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,2 milhões à época) ao Independiente Santa Fe-COL, em janeiro de 2020.





Dylan Borrero fará 20 anos em 5 de janeiro e é considerado muito promissor. Por isso, não há tanto interesse em deixá-lo ir agora. De qualquer forma, a direção alvinegra está aberta a ouvir propostas. Até mesmo por jogadores considerados titulares, sendo que Savarino e Guilherme Arana estariam na mira de clubes do exterior e terminam o ano bem valorizados. Já o atacante Diego Costa não garante permanência, apesar de ter contrato até o fim do ano que vem.





Chegadas

Por outro lado, o clube também fica atento para se reforçar. Já contratou o atacante Ademir, destaque do América nas últimas temporadas, e pode fazer proposta pelo meio-campista Edenílson, de 32 anos, que está no Internacional.





A imprensa gaúcha diz que o jogador estaria inclinado a vir para Belo Horizonte, por considerar que pode ganhar ainda mais chances na Seleção Brasileira. O problema é que ele tem contrato em vigor com o Colorado, que só o liberaria mediante compensação financeira, que seria na casa dos R$ 30 milhões.





Devem ser aproveitados dois atletas que estavam emprestados ao Juventude: o zagueiro Vítor Mendes e o meio-campista Guilherme Castilho. E até o início do ano deve ser definida a situação do volante Zé Welison, cujo contrato de empréstimo ao Sport se encerra neste mês.





ATLETICANAS...

Clube-empresa

Os maiores times do Brasil caminham para adotar o modelo de clube-empresa, a Sociedade Anônima de Futebol (SAF), previu o presidente atleticano, Sérgio Coelho. Segundo ele, por enquanto, não há movimentação do Atlético nesse sentido, mas avaliações internas. "A SAF é uma lei muito nova. Ela ainda está sendo estudada por todos nós. Estamos muito envolvidos para tentar entender melhor essa lei. Pelo que temos visto – isso é uma opinião minha, não estou falando pelo Atlético –, no futuro próximo todos os grandes clubes deverão se transformar em SAF”, declarou, projetando aporte expressivo de capital.





Patrocínio renovado

A ABC da Construção, rede especializada em acabamentos, confirmou que renovou o contrato de patrocínio com o Atlético até dezembro de 2023. Os valores não foram informados, mas a empresa diz que reservou R$ 50 milhões para o marketing entre 2022 e 2023, o que inclui acordo também com clubes como São Paulo e Flamengo. No uniforme atleticano, a logomarca será estampada na parte de trás dos calções.