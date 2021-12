Atlético inicia conversas para vender restante de shopping por R$ 350 mi

Atlético cogita vender os 49,9% que detém do Diamond Mall (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) O Atlético iniciou formalmente as conversas para vender os 49,9% que detém do Diamond Mall, shopping na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por R$ 350 milhões. O tema foi debatido de forma preliminar entre os conselheiros em reunião na noite dessa terça-feira, que marcou a aprovação unânime do orçamento do clube para 2022.









Inicialmente, a diretoria atual não via com bons olhos a alienação do restante do shopping. Agora, porém, a ideia dos dirigentes é dar prosseguimento ao debate ao longo do próximo ano.





No próprio orçamento aprovado pelo Conselho para 2022 existe um tópico denominado "lastro financeiro", que diz respeito justamente a uma possível venda do ativo imobiliário. O Galo espera uma arrecadação bruta de R$ 821 milhões no ano que vem caso a alienação do shopping seja efetuada. Para isso, é necessária a aprovação de dois terços dos conselheiros.





A expectativa da diretoria é que os valores obtidos em caso de venda do empreendimento sejam utilizados para o pagamento da dívida bilionária do clube. A situação será analisada ao longo de 2022.