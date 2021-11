Atlético pode fechar Série A como melhor mandante pelo segundo ano seguido

Galo venceu 12 jogos consecutivos no Mineirão; próximo rival é o Corinthians (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético está próximo de fechar o segundo Campeonato Brasileiro consecutivo como melhor mandante da competição. Avassalador no Mineirão, o Galo pode dar mais um passo por esse objetivo nesta quarta-feira, quando recebe o Corinthians, às 19h, pela 31ª rodada da competição.









Uma vitória sobre o Corinthians pode deixar o Atlético com a melhor campanha como mandante praticamente garantida. Em caso de triunfo, o Galo chegará a 43 pontos em casa na Série A. Só o Flamengo pode alcançar esse número. Para isso, teria que torcer para o Alvinegro perder os três duelos restantes no Mineirão (Juventude, Fluminense e Bragantino).





Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter o atual formato, o Atlético só conseguiu ser o melhor mandante na temporada 2020. Sob comando de Jorge Sampaoli, o Galo teve 14 vitórias, quatro empates e uma derrota, com 41 gols marcados e 13 sofridos. Neste ano, balançou as redes 31 vezes e sofreu nove gols.





Apenas uma equipe conseguiu ser o melhor mandante do Brasileirão de pontos corridos por duas vezes consecutivas. Nas temporadas 2013 e 2014, o Cruzeiro alcançou o status. A equipe celeste conquistou o título nos dois anos citados.





Já o melhor mandante do atual formato foi o Flamengo, na temporada 2019. Sob comando de Jorge Jesus na maior parte da competição, o Rubro-Negro terminou com 17 vitórias e dois empates, aproveitamento de 92,9%.





Sintonia com a massa





O Atlético vem obtendo bons resultados em casa desde a temporada passada. Mas, com o retorno da torcida para a arquibancada, a sintonia voltou. Em muitos jogos, o Galo conseguiu vencer no embalo da massa.





No clássico contra o América, no último domingo, o clube bateu o seu recorde no novo Mineirão: 60.142 torcedores. A tendência é que, contra o Corinthians, o número seja até maior.