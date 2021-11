Atlético e América fazem clássico de primeira grandeza no Mineirão

Quinho

Nas primeiras décadas do século passado, duelos marcantes, grandes públicos e decisões de Estaduais mexiam com o imaginário dos torcedores de Atlético e América, as duas principais equipes de Minas Gerais na época. Hoje, Galo e Coelho revivem os tempos áureos de “clássico das multidões” e assumem o protagonismo no estado, enquanto o Cruzeiro, outro grande da capital, amarga a maior crise da história.



Com o alvinegro perto de conquistar o segundo título brasileiro e classificado para a final da Copa do Brasil e o Coelho com chances de vaga inédita na Copa Libertadores, o duelo desta tarde, às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada da Série A, tende a ser especial por envolver dois dos melhores times do returno do campeonato.





Campeão nacional com o Galo em 1971, o ex-armador Humberto Ramos considera que o time colhe os frutos por se preparar bem dentro de fora de campo: “A oportunidade do Atlético está em suas mãos. Os jogadores estão muito confiantes, o clube está em grande momento, porque construiu isso. Se analisarmos o grupo de hoje com aquele campeão em 1971, vemos que antigamente havia muitos atletas formados na base. Hoje, todos vêm do restante do Brasil e de fora, da Europa. Mas os times têm uma qualidade muito grande”.





Do lado americano, o momento também é de empolgação. Rebaixado três vezes (2011, 2016 e 2018) no ano seguinte ao acesso à elite, o alviverde também fez bom trabalho dentro e fora das quatro linhas e pode chegar à Libertadores ou mesmo à Copa Sul-Americana pela primeira vez na história – a probabilidade de vaga nas competições é de 9,8% e 69,7%, respectivamente, segundo a UFMG.





Na temporada passada, o Coelho já havia surpreendido ao chegar às semifinais da Copa do Brasil e ter conquistado o acesso à elite após ótimo trabalho do técnico Lisca. O treinador deixou o Lanna Drumond no início do Brasileiro deste ano, dando lugar a Vagner Mancini, que também teve bons resultados, mas pediu demissão ao receber proposta do Grêmio. Cabe a Marquinhos Santos dar continuidade ao trabalho.





Com três passagens pelo Coelho, o ex-zagueiro Wellington Paulo entende que o América vive o melhor momento de sua história: “Quando atuava, o América chegava à Primeira Divisão com o objetivo de apenas se manter. Hoje, o clube tem todas as condições, no que diz respeito à estrutura e ao lado financeiro, de ficar na Série A. Paga salários em dia e eles são compatíveis com a elite nacional. Com isso, o América se coloca em condições de lutar pelos objetivos com outras equipes”.





A fase dos rivais encanta todos. Belo-horizontino com passagem pelo Atlético de 1996 a 1998, o ex-lateral-esquerdo Dedê não poupa elogios ao trabalho nos dois times.



“Vejo as equipes numa fase maravilhosa. O América começou mal o campeonato, mas teve boa arrancada depois de ter estabilidade com o Mancini. E o Atlético está em um nível muito legal, impulsionado pelo trabalho do Cuca e dos jogadores que vieram da Europa, como o Hulk, o Diego Costa e o Mariano. Como ex-jogador do clube, há muito tempo não vejo o time com campanha tão sólida.”}