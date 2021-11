Cuca, o maior da história do Galo? 'Só penso em dar alegria à torcida', diz

Cuca durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) Cuca já pode ser considerado o maior técnico da história do Atlético? E se levar o time aos bicapeonatos do Brasileiro e da Copa do Brasil nesta temporada? Multicampeão pelo clube, o comandante foi questionado sobre o tema, mas preferiu não entrar nesse tipo de análise.









A partida de ida no torneio mata-mata será no Mineirão, em 12 de dezembro; o jogo decisivo está marcado para o dia 15 do mesmo mês , na Arena da Baixada. Mas antes de pensar na final, Cuca concentra energias na disputa do Brasileirão .





O Atlético tenta findar um jejum de 50 anos sem título brasileiro. Líder, o time soma 62 pontos - dez a mais que o segundo colocado Palmeiras.





"Eu tenho me dedicado - não só eu, como o Rodrigo Caetano (diretor de futebol), o presidente (Sérgio Coelho), a comissão técnica, o grupo de jogadores. A gente tem dado o nosso máximo para que a gente possa nos sagrar campeões depois de 50 anos e ter esse bicampeonato da Copa do Brasil também", disse.





"É um outro sonho que a gente tem e a gente está no limite nosso, do máximo. Extraindo dos jogadores, dentro da ansiedade natural que é vivida nesse momento por todos nós. Com muita fé e humildade, a gente espera que as coisas aconteçam a nosso favor", completou o treinador.





Cuca já conquistou o título da Copa Libertadores (2013) e três do Campeonato Mineiro (2012, 2013 e 2021). São 213 partidas à frente da equipe, com 119 vitórias, 47 empates e 47 derrotas.