Cruzeiro encara Londrina em confronto direto e tenta evitar Z4 da Série B

Vanderlei Luxemburgo tem seis vitórias, nove empates e três derrotas em 18 jogos pelo Cruzeiro na Série B (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) O Cruzeiro enfrenta o Londrina nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio do Café, em Londrina-PR, com a obrigação de evitar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Em 14º, com 40 pontos, o time celeste precisa vencer ou, na pior das hipóteses, empatar a partida, visto que o adversário, 17º, soma 38. Em caso de derrota, correrá o risco de encerrar a 34ª rodada no grupo dos quatro últimos colocados.









De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem 8,8% de risco de queda à Série C. Para evitar o pior, tem de superar tanto o Londrina quanto o Brusque - adversário de terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada. O clube de Santa Catarina é o 16º, com 38 pontos. Se ganhar os dois duelos, a Raposa segurará os concorrentes e chegará aos 46 pontos que praticamente garantem a permanência na Segunda Divisão.





O técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou 26 jogadores para o compromisso em Londrina. Três deles viajaram de última hora após a contraprova do teste de COVID-19 apontar resultado negativo: o zagueiro Eduardo Brock e os atacantes Rafael Sobis e Bruno José. Desta forma, outros três serão cortados do banco de reservas.





Uma das novidades na delegação é o jovem Vitor Leque, de 20 anos, que se estabeleceu como titular no lado direito do setor ofensivo e colaborou com um gol e três assistências em sete partidas na Série B.





Suspenso na rodada anterior, ele causou polêmica nessa quinta-feira ao curtir uma publicação de provocação ao Cruzeiro nas redes sociais. Em 24 de outubro, o atacante havia dado "like" em uma postagem elogiando a liderança do Atlético na Série A.





Em ambas as oportunidades, Leque pediu desculpas aos torcedores. "Fala, nação azul. Através desse vídeo, estou passando para pedir desculpa. Sei que errei. Pessoas próximas estavam cuidando das minhas redes sociais, mas agora vou passar para profissionais cuidarem disso. Mil desculpas mesmo".





Por sua vez, o Cruzeiro se posicionou ao afirmar que não admitirá novo erro por parte do jovem, que pertence ao Atlético-GO e tem parte dos direitos econômicos fixados em R$700 mil.





Se voltar ao time titular do Cruzeiro, Vitor Leque entrará na vaga de Wellington Nem. Vanderlei Luxemburgo ainda colocará Ramon ou Rhodolfo ao lado de Eduardo Brock em razão da suspensão de Léo Santos. Também há a possibilidade de Rômulo atuar no meio-campo. No ataque, Thiago segue com a missão de fazer gols em meio à ausência de Marcelo Moreno, convocado para defender a Bolívia nas Eliminatórias da Copa de 2022.





No Londrina, a dúvida é Zeca, que fez gols nas vitórias em cima de Confiança e Remo. Com edema na coxa, o atacante será reavaliado no estádio do Café. Se não puder jogar, dará lugar a Salatiel.





LONDRINA X CRUZEIRO





LONDRINA

César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Marcelinho (Caprini), Salatiel (Zeca) e Roberto

Técnico: Márcio Fernandes





CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Ramon (Rhodolfo), Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano (Rômulo), Lucas Ventura e Giovanni; Vitor Leque (Wellington Nem), Bruno José e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 34ª rodada da Série B





Local: estádio do Café, em Londrina-PR





Data: sexta-feira, 5 de novembro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)





Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães (RJ)





VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)





Possíveis cenários para o Cruzeiro





Se ganhar, chegará a 43 pontos e abrirá cinco de vantagem sobre o Z4. Pode encerrar a 34ª rodada entre o 11º e o 14º lugar.





Se empatar, somará 41 e seguirá fora da zona de rebaixamento, com dois a três pontos de diferença. Pode encerrar a 34ª rodada entre o 13º e o 16º lugar.





Se perder, permanecerá com 40 pontos e correrá o risco de entrar na zona de rebaixamento. Pode encerrar a 34ª rodada entre o 15º e o 17º lugar.





Jogos que interessam ao torcedor cruzeirense





05/11 (sex) - CSA x Remo, às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL





06/11 (sáb) - Operário x Goiás, às 18h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR





06/11 (sáb) - Confiança x Brusque, às 19h, no Batistão, em Aracaju-SE





07/11 (dom) - Sampaio Corrêa x Brasil-RS, às 18h15, no Castelão, em São Luís-MA





07/11 (dom) - Vila Nova x Guarani, às 18h15, no estádio OBA, em Goiânia-GO





07/11 (dom) - Ponte Preta x CRB, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP