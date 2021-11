Minas e Praia voltam à quadra para manter embalo na Superliga Feminina

Com duas vitórias, Minas encara estreante na Superliga fora de casa para manter embalo (foto: Orlando Bento/MTC ) Os times mineiros estarão em ação nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Superliga Feminina. Em Uberlândia, o Praia Clube receberá o Sesi Bauru, na Arena Praia, às 18h30, com transmissão do SporTV2. Mais tarde, às 21h30, como visitante, o Minas enfrentará o Maringá, na cidade paranaense. O Canal Vôlei Brasil (PPV) exibirá o confronto das minas-tenistas.









A partida entre Pinheiros e Minas foi válida pela oitava rodada. Já o Praia teve antecipado confronto com o Valinhos, pela nona rodada. O motivo do adiantamento dos jogos é a participação dos mineiros no Mundial de Clubes, entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Ancara, na Turquia. A equipe de Uberlândia conquistou o Sul-Americano de Clubes, em Taguatina, diante dos arquirrivais, o que garantiram aos dois times a presença na competição internacional.





Com isso, Praia e Minas largam na frente e já brigam pela liderança nesta Superliga. Os dois somam seis pontos, com vantagem para a equipe do Triângulo no critério 'pontos average' (divisão entre os pontos conquistados e os pontos perdidos nas partidas).





Adversário do Praia na segunda rodada, o Sesi Bauru ganhou na estreia. O time paulista sofreu para bater o Flamengo, por 3 sets a 2, em casa, e somou dois pontos. Já o Maringá, na elite pela primeira vez, vem de revés, também no tie-break, diante do Brasília, em Taguatinga, e tem um ponto com o revés em cinco sets.





Depois de um começo de temporada com derrotas para o Praia no Mineiro, Sul-Americano de Clubes e Supercopa, o técnico Nicola Negro vê o Minas em processo de crescimento. "O time fez boas atuações nas duas primeiras rodadas da Superliga e, agora, temos mais um jogo importante. O Maringá tem um estilo de jogo diferente, então estamos muito focados", ressaltou.





"É claro que precisamos fazer uma gestão do elenco, controlando principalmente o desgaste físico de algumas atletas, porque temos uma longa sequência de jogos até o Mundial. E, ao mesmo tempo, temos a necessidade de melhorar o nosso ritmo de jogo", comentou o italiano, que enfrentou problemas recentes com a COVID-19 no grupo.





PÚBLICO LIBERADO





O jogo entre Maringá e Minas está liberado para 50% de público no Ginásio Chico Neto, na cidade paranaense. Já o Praia poderá atuar com 20% do total da capacidade máxima da Arena Praia, conforme protocolo da Prefeitura de Uberlândia, em acerto com a CBV. Para acesso, além do uso de máscara, é preciso apresentar cartão de vacinação completa ou teste negativo para COVID-19 nas últimas 24h.