Luxemburgo recebe Máfia Azul, pede apoio e diz que ficará no Cruzeiro

Integrantes da Máfia Azul conversaram com o técnico Vanderlei Luxemburgo nesta terça-feira na Toca da Raposa (foto: Reprodução/Twitter Máfia Azul ) A Máfia Azul divulgou nesta terça-feira detalhes de uma reunião na Toca da Raposa II com Vanderlei Luxemburgo. De acordo com a organizada, o técnico garantiu a permanência no Cruzeiro em 2022 e pediu apoio das arquibancadas na luta para escapar do rebaixamento à Série C.









Luxa também informou que a diretoria acertou as pendências salariais com jogadores e funcionários (cerca de R$9 milhões).





" Em nossa conversa, todos os nossos questionamentos foram respondidos - um deles foi em relação aos salários, e nos foi passado que os mesmos se encontram em dia".





Apesar da insatisfação pelo desempenho do Cruzeiro - 14º na Série B, com 40 pontos em 33 rodadas (40,4%) -, a torcida aderiu ao coro de voto de confiança aos atletas.





"Depois de mais de duas horas de conversa, a Máfia Azul entende que o momento é de apoio ao grupo de jogadores nesta reta final de campeonato, mesmo sabendo que muitos não têm a mínima condição de vestir a camisa do nosso clube!".





"Entendemos que o momento não é bom, nosso sentimento é igual ao de todo cruzeirense nesse momento, mas precisamos do apoio de todos os torcedores neste momento. Só nós torcedores que podemos tirar o clube dessa situação! E abandonar nunca foi opção. Mais uma vez é com a gente, Nação Azul! #FechadoComOCruzeiro #PorAmorAoCruzeiro".





Com dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, o Cruzeiro terá confronto direto diante do Londrina, às 21h30 desta sexta-feira (5), no estádio do Café, em Londrina-PR, pela 34ª rodada.





A equipe paranaense chegou a 38 pontos, em 17º, após superar o Remo por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Baenão, em Belém-PA.





Já na terça-feira (9), a Raposa pegará o Brusque, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada.





Assim como o Londrina, o time de Santa Catarina foi 38 pontos, em 16º, ao bater o Náutico por 4 a 3 nesta terça-feira, no estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC.





Além de Londrina e Brusque, o Cruzeiro medirá forças na reta final da Série B com Vitória (fora), Sampaio Corrêa (fora) e Náutico (casa).





O objetivo é buscar no mínimo duas vitórias nas cinco rodadas restantes, de modo que alcance 46 pontos e siga na Segunda Divisão.





Considerando o período com Luxemburgo, a Raposa tem 50% de aproveitamento na Série B, com seis vitórias, nove empates e três derrotas em 18 jogos.





Os antecessores obtiveram números bastante inferiores: 33,33% em 13 jogos com Mozart Santos (duas vitórias, sete empates e quatro derrotas) e 0% em dois jogos com Felipe Conceição (duas derrotas).