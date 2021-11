Na luta contra Z4, Cruzeiro recebe Vila e tenta voltar a vencer na Série B

Cruzeiro tenta voltar ao caminho das vitórias em duelo diante do Vila Nova (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Sem vencer há três rodadas e com duas derrotas consecutivas, o Cruzeiro voltou a lutar contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o objetivo é tentar se distanciar do Z4 da Segunda Divisão em compromisso diante do Vila Nova, às 19h, no Independência.









Depois de vencer o líder Coritiba por 3 a 0, em 8 de outubro, e dar esperança de recuperação ao seu torcedor, o Cruzeiro decepcionou nas três rodadas seguintes da Série B. O time celeste só empatou por 0 a 0 com o Botafogo e foi derrotado por Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1).





Para o jogo desta segunda-feira, Vanderlei Luxemburgo tem uma baixa importante. Um dos principais jogadores de ataque nos últimos jogos, Vitor Leque foi expulso diante do Remo e precisará cumprir suspensão automática. Seu provável substituto é Wellington Nem, que dificilmente conseguirá atuar os 90 minutos em função de problemas físicos.





Na lateral esquerda a dúvida é entre Jean Victor, que volta a ser opção após tratamento oftalmológico, e Felipe Augusto, improvisado diante do Remo. Titular da posição, o jovem Matheus Pereira, de 20 anos, segue no departamento médico por uma fratura no cotovelo direito.





De acordo com a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro ainda poderá ter outra novidade no Horto. Após falhar na derrota para o Remo, o zagueiro Ramon deverá perder a posição entre os 11 iniciais. Léo Santos é o mais cotado para assumir a titularidade nesta segunda-feira.





Vila Nova





Depois de poupar os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Aquidauanense, na última quinta-feira, no Mato Grosso do Sul, pela Copa Verde, o Vila Nova terá força máxima diante do Cruzeiro.





As principais novidades no time do técnico Higo Magalhães são o meio-campista Arthur Rezende e o atacante Alesson, que cumpriram suspensão no triunfo por 3 a 2 sobre o Brusque, em Santa Catarina.





Vale lembrar que o Vila tem a segunda melhor campanha do returno da Série B. O time goiano somou 23 pontos em 13 partidas. São seis vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e apenas quatro sofridos. O aproveitamento é de quase 59%.





CRUZEIRO X VILA NOVA





Cruzeiro

Fábio; Rômulo, Ramon (Léo Santos), Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Vila Nova

Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson. Técnico: Higo Magalhães





Motivo: 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 1º de novembro de 2021 (segunda-feira), às 19h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (PA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)