Cruzeiro fica mais próximo do Z4 após encerramento da 32ª rodada da Série B

Cruzeiro perdeu para o Remo por 3 a 1 na última quinta-feira (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) O Cruzeiro ficou mais próximo da zona de rebaixamento da Série B após o encerramento da 32ª rodada. Neste sábado, o Londrina ganhou do Confiança por 2 a 0, no estádio Batistão, em Aracaju, e chegou a 35 pontos, quatro a menos que o time mineiro, em 14º, com 39.









Novamente assombrado pelo "fantasma" da Série C, o Cruzeiro precisa ganhar do Vila Nova-GO na segunda-feira, às 19h, no Independência, pela 33ª rodada. Se obtiver os três pontos, chegará a 42 e ficará mais próximo dos 46 que provavelmente assegurarão a continuidade na Segunda Divisão.





Os comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo vêm de duas derrotas consecutivas na competição: 1 a 0 para o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (22/10), e 3 a 1 diante do Remo, quinta-feira (28/10), no Independência, em Belo Horizonte. A campanha geral é de oito vitórias, 15 empates e nove reveses.





Depois do Vila Nova, o Cruzeiro terá confrontos diretos nas rodadas 34, 35 e 36 da Série B: Londrina (17º, com 35), no estádio do Café, no interior do Paraná, às 21h30 de sexta-feira (05/11); Brusque (16º, com 35), no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30 de terça (09/11); e Vitória (18º, com 33), no Barradão, em Salvador, às 16h de domingo (14/11).