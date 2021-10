Missão Libertadores? América recebe o Fortaleza para seguir bem na Série A

América teve semana cheia de treinos para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão (foto: João Zebral/América ) Em boa fase na Série A do Campeonato Brasileiro, o América receberá o Fortaleza às 21h deste sábado (30), no Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 29ª rodada, representa uma oportunidade para que o Coelho se distancie ainda mais da zona de rebaixamento e possa alimentar o sonho de participar de uma competição internacional em 2022 - seja a Copa Sul-Americana ou a Copa Libertadores da América.









Tanto Coelho quanto Leão venceram na 28ª rodada da Série A. Na Vila Belmiro, em Santos, o América superou o Peixe por 2 a 0 em atuação muito convincente, com gols de Ademir e Alê. Já na Arena Castelão, em Fortaleza, o Leão do Pici bateu o Athletico-PR por 3 a 0 com gols de Lucas Lima, Pikachu e Robson.





Se vencer o Fortaleza, o América poderá ganhar uma posição na tabela. Para isso, no entanto, teria que contar com um tropeço do Atlético-GO (9° colocado, com 37 pontos). No domingo, às 20h30, o Dragão visitará o Sport (18° colocado, com 27) na Arena Pernambuco, em Recife.





Momento do rival





"Intruso" no G4 junto aos poderosos Atlético (1°), Palmeiras (2°) e Flamengo (4°), o Fortaleza já assegurou a permanência na Primeira Divisão após um 2020 instável dentro de campo. Com 48 pontos, a equipe tem, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 94,8% de chances de jogar a próxima edição da Libertadores.





O Leão do Pici se apoia em outro aspecto positivo da boa campanha na Série A para o confronto contra o América. O time cearense é o quinto melhor visitante da competição, com 50% de aproveitamento jogando distante de seus domínios - atrás apenas de RB Bragantino, Atlético, Corinthians e Flamengo no quesito.





Dos 48 pontos somados até então, o Fortaleza conquistou 21 longe da Arena Castelão. Nestas condições, foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 17 sofridos.





O Fortaleza vive uma temporada especial e mira uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022. Em 2021, o Leão do Pici conquistou o Campeonato Cearense, é o terceiro colocado do Brasileirão e disputou as semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez.





Em entrevista ao Superesportes, ainda nesta semana, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento vivido pelo clube. O dirigente estipulou as metas financeiras e esportivas do Leão para os próximos anos.





"Esportivamente, a gente quer se consolidar sempre na Série A, buscando competições internacionais. O campeonato estadual é sempre importante, vamos sempre brigar pelo título, assim como na Copa do Nordeste. Estar na Série A te dá uma condição financeira de sempre acreditar que dá para ser campeão da Copa do Nordeste", afirmou.





"Nossa base crescer cada vez mais, participar das melhores competições, participar de competições internacionais. O clube caminhando sempre para a autossustentabilidade, vendendo jogadores para financiar o próprio clube e investimentos nas categorias de base. E crescer o orçamento para poder, de alguma forma, brigar com os gigantes do país", completou.





Ele também elogiou a administração do América e garantiu ter 'muito respeito' pelo Coelho. "O América sempre naquela batida de um clube organizado, que sabe os seus limites, que investe em estrutura e tem gente que comanda o futebol há bastante tempo, como o (Marcus) Salum. Agora, caminha para o clube-empresa e a gente vai ver o resultado disso. É um clube que a gente tem muito respeito", disse.





Baixas e dúvidas





O América tem duas baixas e duas dúvidas para o confronto. O lateral-direito Eduardo e o atacante Berrío seguem entregues ao departamento médico do clube.





As duas "interrogações" na escalação do Coelho estão no setor ofensivo. Há a expectativa de que o técnico Marquinhos Santos repita a formação que superou o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, no último sábado (23). Ainda assim, existe a possibilidade de que os atacantes Zárate e Fabrício Daniel entrem nas vagas de Felipe Azevedo e Rodolfo, respectivamente.





Para enfrentar o América, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o ala-direito Yago Pikachu, o meia Lucas Crispim e o atacante Robson. Todos eles estão entregues ao departamento médico do Leão do Pici.





A equipe cearense terá três 'reforços'. Voltam a ficar à disposição de Vojvoda o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meia Lucas Lima e o lateral-direito e zagueiro Tinga.





América





Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Rodolfo (Fabrício Daniel).

Técnico: Marquinhos Santos





Fortaleza





Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Ederson, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho.





Técnico: Juan Pablo Vojvoda





Motivo: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 30 de outubro de 2021, às 21h

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere