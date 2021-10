Atlético visita Flamengo em confronto direto para disparar no Brasileirão

Gabigol x Hulk: duelo de artilheiros no Maracanã (foto: AFP PHOTO e Pedro Souza/Atlético) Chegou o dia do jogo mais esperado da edição 2021 do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, às 19h, no Maracanã, Flamengo e Atlético realizam o confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo tem 13 pontos a mais que o Rubro-Negro, que ocupa a 5ª posição atualmente, mas tem o segundo melhor aproveitamento na competição. O Alvinegro busca a vitória para pavimentar o caminho rumo ao título.









Caso vença o duelo do Maracanã, o Atlético chegará aos 62 pontos, 13 a mais que o vice-líder Palmeiras, que entrará em campo apenas no domingo. Já o triunfo é fundamental para o Flamengo, que pode diminuir a diferença para dez pontos com dois jogos a menos do que o Galo.





Os times chegam em momentos distintos para o jogo. O Galo está embalado com a classificação à final da Copa do Brasil e pela vitória de virada sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão. Já o Flamengo não vence há quatro partidas. O time foi eliminado na semifinal do torneio mata-mata para o Athletico-PR e também deixou escapar pontos importantes na Série A.





A sequência ruim cria desconfiança no trabalho do técnico Renato Gaúcho, criticado fortemente pela torcida e pela imprensa, e nos jogadores do badalado elenco. Artilheiro da equipe, Gabigol foi atingido com um copo de cerveja atirado por flamenguistas. A família do atacante também foi hostilizada após a eliminação na Copa do Brasil.





Se o artilheiro Rubro-Negro está em baixa, na Cidade do Galo o goleador vive grande fase. Hulk é o grande nome do Atlético na temporada. O camisa 7 soma 26 gols e 12 assistências em 2021. O jogador é fundamental para o Alvinegro no duelo desta noite.





Atlético





O técnico Cuca conta com força máxima no duelo deste sábado. Recuperados, Mariano e Savarino se juntaram ao grupo no Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo. Ainda não se sabe se eles começarão jogando - o lateral-direito vinha sendo titular antes dos problemas musculares.





O time alvinegro ainda é mistério. A tendência é que Cuca mantenha a base que vinha jogando pelo Campeonato Brasileiro. A única novidade pode ser a entrada de Diego Costa para formar trio de ataque com Hulk e Keno. Desta forma, um meio-campista precisaria deixar a equipe.





Flamengo





O Flamengo teve mais uma dura notícia nessa sexta-feira. O Rubro-Negro perdeu o lateral-esquerdo Filipe Luís (lesão na panturrilha esquerda) e o meia Diego (lesão na coxa direita) para o duelo. Eles se machucaram durante a derrota para o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O meio-campista já estava fora do duelo por suspensão.





Além dos dois jogadores, o Flamengo não terá o meia-atacante Arrascaeta. O uruguaio ainda se recupera de lesão na coxa e já foi vetado do duelo contra o Galo.





FLAMENGO X ATLÉTICO





Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Renato Gaúcho





Atlético

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Diego Costa); Keno e Hulk

Técnico: Cuca





Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Maracanã

Data: sábado, 30 de outubro

Horário: 19h





Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)