Atlético quer sequência invicta no Brasileiro para entrar em seleto grupo

Atlético vai em busca de campanha histórica no Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético pode entrar em um seleto grupo no Campeonato Brasileiro. O Galo tem apenas quatro derrotas na competição. Caso não perca mais nenhum jogo, o time alvinegro entrará em um seleto grupo. Até então, apenas São Paulo (2006), Palmeiras (2018) e Flamengo (2019) fecharam uma edição dos pontos corridos com esse número de reveses.









Atualmente, o Atlético tem 59 pontos. O Flamengo, por sua vez, soma 46, mas tem dois jogos a menos em relação ao Galo. A diferença pode aumentar ainda mais no duelo no Rio de Janeiro.





Campanhas





Para ultrapassar a pontuação recorde do Flamengo, em 2019, o Galo precisaria vencer os 11 jogos restantes no Campeonato Brasileiro. Desta forma, fecharia a competição com 92, dois a mais que o Rubro-Negro. Em 2006, o São Paulo somou 78 pontos. Já o Palmeiras de 2018 fez 80.





São Paulo (2006) - 78 pontos (22 vitórias, 12 empates e quatro derrotas, com 66 gols marcados e 32 sofridos)

Palmeiras (2018) - 80 pontos (23 vitórias, 11 empates e quatro derrotas, com 64 gols marcados e 26 sofridos)

Flamengo (2019) - 90 pontos (28 vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 86 gols marcados e 37 sofridos)

Atlético (2021) - 59 pontos (18 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 44 gols marcados e 20 sofridos)