Atlético x Athletico-PR: veja ranking de finalistas da Copa do Brasil

Atlético se classificou com duas vitórias sobre o Fortaleza (foto: Pedro Souza/Atlético) Atlético e Athletico-PR realizarão final inédita na Copa do Brasil. Ao se classificarem nos duelos contra Fortaleza e Flamengo, respectivamente, os dois clubes melhoraram os seus números no ranking de decisões do torneio eliminatório. Os jogos serão nos dias 12 e 15 de dezembro.









O Galo disputou a taça duas vezes. Na primeira, em 2014, conquistou o inédito título contra o arquirrival Cruzeiro. Já em 2016, o Galo acabou derrotado pelo Grêmio e ficou com o vice-campeonato.





O Athletico-PR também vai disputar a terceira decisão na Copa do Brasil. Em 2013, a equipe ficou com o vice-campeonato contra o Flamengo. Já em 2019, o Furacão conquistou o inédito título ao derrotar o Internacional na decisão.





Ranking





O líder do ranking de finais é o Grêmio. O time gaúcho disputou a taça nove vezes, com cinco conquistas. Já o Cruzeiro é o maior campeão, com seis títulos em oito decisões.





Ranking dos clubes com mais finais de Copa do Brasil





1º - Grêmio (5 títulos) - 9 finais

2º - Cruzeiro (6 títulos) - 8 finais

3º - Flamengo (3 títulos) - 7 finais

4º - Corinthians (3 títulos) - 6 finais

5º - Palmeiras (4 títulos) - 5 finais

6º - Atlético (1 título), Athletico-PR (1 título), Internacional (1 título) e Fluminense (1 título ) - 3 finais

7º - Santos (1 título), Sport (1 título), Vasco (1 título) e Coritiba - 2 finais

8º - Criciúma (1 título), Juventude (1 título), Santo André (1 título), Paulista (1 título), Goiás , Ceará , Botafogo , São Paulo , Brasiliense , Figueirense , Vitória - 1 final