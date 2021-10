Vantagem obtida pelo Atlético jamais foi revertida na Copa do Brasil

Galo pode perder por até três gols de diferença nesta quarta (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético está muito próximo de disputar a final da Copa do Brasil pela terceira vez em sua história. Se depender dos números da competição, o Galo vai avançar diante do Fortaleza. Desde 1989, ano de estreia do torneio, nenhum clube conseguiu reverter uma vantagem de quatro gols.





Nenhum clube que alcançou a vantagem de quatro gols ou mais no jogo de ida de qualquer confronto na competição foi eliminado. As maiores reviravoltas ocorridas foram de três gols de vantagem no jogo de ida.

Em sete oportunidades, equipes que venceram por três gols de diferença o jogo de ida em casa foram eliminadas.

Para se classificar à decisão, o Atlético pode até perder por três gols de diferença para o Fortaleza. Vale lembrar que o Galo jogou 60 vezes na atual temporada e não levou três gols em nenhum jogo.

Por sinal, a última vez que o Atlético perdeu por um placar favorável ao Fortaleza foi em 2015. No dia 16 de setembro, o Galo perdeu para o Santos por 4 a 0 na Vila Belmiro, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Leão do Pici alcance este resultado, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis.