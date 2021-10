Título nas mãos? Atlético chega a percentual altíssimo de chances de taça

Hulk é um dos destaques do Atlético na campanha no Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético)





Mais líder do que nunca, o Atlético alcançou um percentual altíssimo de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Galo tem 95,2% de probabilidade de ficar com a taça, segundo cálculos de especialistas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).









O Atlético lidera o Brasileirão, com 59 pontos em 27 partidas disputadas. Em seguida, aparecem Fortaleza (48 pontos em 28 jogos), Flamengo (46 pontos em 25 jogos) e Palmeiras (46 pontos em 27 jogos). Para o Galo, faltam 11 rodadas até o fim da competição.





Os mais de 95% de chances do Atlético são o maior percentual já alcançado por qualquer equipe na briga pelo título brasileiro desta temporada na avaliação da UFMG. O segundo com mais chances é o Flamengo (3,5%), seguido de Palmeiras (0,58%), Fortaleza (0,54%) e Red Bull Bragantino (0,12%).





A vantagem atleticana aumentou na rodada. Afinal, o Flamengo, principal concorrente na briga pela taça, perdeu por 3 a 1 para o Fluminense no sábado. Já o Galo derrotou o Cuiabá de virada por 2 a 1 no Mineirão, nesse domingo.





Apesar da boa folga na ponta da classificação, o técnico Cuca foi cauteloso ao responder sobre a proximidade do tão sonhado título nacional. "Eu não me iludo. Sei que é bom ter essa diferença a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe", pregou.