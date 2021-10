Marquinhos elogia Rodolfo e explica jogada ensaiada em gol do América

Marquinhos Santos elogiou dedicação dos jogadores em campo (foto: Luiz Martini / América) Marquinhos Santos fez a sua estreia como treinador do América na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no sábado, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo no primeiro jogo, o comandante surpreendeu ao colocar o atacante Rodolfo como titular. Em entrevista coletiva, ele justificou a escolha pelo camisa 9 e explicou a jogada ensaiada no primeiro gol alviverde.









"Então, a movimentação dele, taticamente, nos entregou e originou o primeiro gol. Em um lançamento do Cavichioli, ele puxa a marcação e o Ademir sofre o pênalti em função da movimentação", acrescentou.





O treinador disse que a jogada do primeiro gol foi ensaiada durante a semana.





"A equipe mostrou a sua força, o seu valor. Em apenas três treinos, uma jogada programada foi determinante para a vitória. Fico feliz por conta do nível de concentração dos atletas em colocar em prática a única jogada programada. Os atletas são merecedores de tudo que estão construindo ao longo da temporada".





No último lance da primeira etapa, Cavichioli fez ótimo lançamento, Ademir entrou em velocidade e foi agarrado por Jean Mota, que acabara de entrar na vaga de Camacho, lesionado. O arbitro marcou pênalti e expulsou o jogador alvinegro. Na cobrança, aos 48min, Ademir mandou para as redes. O segundo gol foi marcado por Alê .





O América volta a campo para encarar o Fortaleza, no próximo sábado (30), às 21h, no Independência, em busca de sequência positiva na reta final do Brasileiro.