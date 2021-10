Cruzeiro deve usar reta final da Série B para definir quem fica para 2022

Ariel Cabral deve deixar o time quando a temporada acabar (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Com chances remotas de conquistar o acesso (0,011%) e risco mínimo de rebaixamento (1,6%), de acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro agora deve começar a pensar no elenco para a próxima temporada.









Fazem parte da lista dos jogadores com contratos no fim os titulares Fábio , com renovação encaminhada, e o meia Giovanni , uma das principais peças do Cruzeiro desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo à Toca da Raposa II.





O atacante Wellington Nem , que apresentou bom desempenho nos jogos em que não esteve entregue ao departamento médico, também só tem contrato até dezembro.





Outros com contratos no fim e que devem deixar o clube são os zagueiros Joseph e Rhodolfo e os volantes Ariel Cabral e Henrique.





Situação na tabela





Atualmente, faltam sete rodadas para o fim da Série B. Na 12ª posição, com 39 pontos, a Raposa busca mais duas vitórias para garantir a permanência na Segunda Divisão pelo terceiro ano seguido.





Auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino disse que a comissão técnica ainda tem alguns objetivos na Série B, sem citar quais são.





"A instituição Cruzeiro é muito grande. A gente ainda tem objetivos dentro da competição, faltam alguns jogos para alcançar nossos objetivos. Com certeza, na próxima semana, com dois jogos em casa, vamos retomar o caminho das vitórias", disse.